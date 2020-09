Cauza decesului lui Mircea Pascu, care suferea de diabet, a fost embolia pulmonară, notează gsp.ro. În ultimele zece zile, acesta a fost internat în spital.

Fost șef al FRF, Mircea Pascu a practicat tenis, volei, baschet și rugby.

”Mi-a plăcut de mic fotbalul, am ajuns la Petroșani, la 10 ani, împreună cu băiatul fostului internațional Cibi Braun. «Hai, mă, cu mine la fotbal!», m-a îndemnat Braun junior. M-am dus și pentru că la echipa mare a Jiului era antrenor Cibi. Eram cam firav, dar alergam și dădeam bine în minge, i-a plăcut antrenorului de mine. Din păcate, pe teren mic zburdam, dar pe teren mare era altceva, așa că am trecut la alt sport”, povestea, pentru Libertatea, anul trecut, Mircea Pascu.

”De la fotbal am trecut la tenis. Am jucat în echipa din Petroșani în campionatul României, apoi am fost antrenor, dar și consilier al Federației Române de Tenis. Ca antrenor am categoria I în «sportul alb», iar tenisul a fost la facultate specializarea mea de bază”, mai dezvăluia Pascu în 2019.

Foto: Hepta

