Într-o postare virală, turistul a prezentat situația, iar utilizatorii rețelei sociale nu au întârziat să comenteze, relatează Zena, care aparține cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Un utilizator a ironizat situația: „Asta pățești când cauți ieftin. Dacă ai fi plătit 300 de euro pe noapte, găleata ar fi fost în culoarea plăcilor și ar fi curs mai puțin”. Un alt utilizator a spus: „Cere rambursarea banilor”.

Potrivit publicației Zena, mulți utilizatori au subliniat pe Reddit că proprietarul ar fi putut cheltui suma echivalentă unei sau două nopți de cazare pentru a înlocui rezervorul defect.

„Este posibil așa ceva? În Dalmația, magazinele precum Bauhaus sau Pevex sunt deschise până la ora 21.00. Te duci, cumperi un rezervor nou și problema e rezolvată. Să închiriezi o astfel de locuință și să pretinzi că s-a stricat doar ieri e o rușine pentru turism”, a scris cineva.

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