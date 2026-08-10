Irina Begu, care ocupă în prezent locul 472 în clasamentul WTA (din cauza pauzelor lungi competiționale), a împărtășit bucuria momentului cu fanii săi de pe rețelele de socializare, postând mai multe imagini de la cununia civilă, desfășurată la o primărie, unde cuplul a fost însoțit doar de persoanele foarte apropiate.

Irina Begu s-a căsătorit civil cu antrenorul ei, Victor Crivoi

În fotografiile de la Starea Civilă, cei doi soți apar radiind de fericire. Irina poartă o rochie albă, elegantă, de lungime medie și ține în mână un buchet superb de trandafiri albi. Victor Crivoi este îmbrăcat într-un costum casual, albastru-bleumarin, cu o cămașă albă.

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Irina Begu și Victor Crivoi semnează actele de căsătorie, în fața ofițerului de stare civilă. Într-o altă fotografie, proaspăt căsătoriții coboară treptele primăriei, ținându-se de mână și zâmbind larg, în timp ce sunt aplaudați de rude și prieteni care ridică buchete de flori colorate.

„Mr. & Mrs. Crivoi și 08.08.2026”, a fost mesajul care a însoțit fotografiile publicate de jucătoare.

Cine este soțul Irinei Begu

Sotul Irinei Begu este o figură cunoscută în tenisul românesc. Fost jucător profesionist, el a atins cea mai bună clasare în august 2009, când a ocupat locul 75 în clasamentul ATP. De câțiva ani, Victor Crivoi este cel care o ghidează pe Irina Begu din postura de antrenor, fiind un sprijin important în încercările ei de a reveni în top.

Victor Crivoi a jucat un rol esențial în revenirea Irinei în circuitul competițional în acest an, după o pauză forțată de aproape 10 luni. Sportiva a reușit să participe la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, unde a fost însă eliminată în primul tur de Katie Swan.

Irina Begu are șase titluri WTA

De-a lungul carierei sale, Irina Begu a câștigat șase titluri WTA la simplu, iar cea mai bună clasare a sa a fost locul 22 mondial, pe 22 august 2016.

În 2025, Irina s-a impus la turneul de categorie WTA250 de la Iași. În luna iulie a acestui an ea ar fi trebuit să își apere trofeul, dar probleme medicale au împiedicat-o să participe, o lovitură grea pentru moralul ei.

Sportiva a explicat, la momentul respectiv, cauza absenței: „Am suferit fracturi la două degete de la picior, iar medicii mi-au recomandat o perioadă de recuperare. Sunt foarte tristă și dezamăgită că voi rata unul dintre turneele mele de suflet. Iașiul ocupă un loc special în inima mea. Aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele, iar anul acesta așteptam cu nerăbdare să revin și să încerc să îmi apăr titlul”.

Acum însă, Irina Begu și Victor Crivoi încep un nou capitol împreună, de data aceasta ca soț și soție, primind numeroase felicitări și urări de „Casă de piatră!” din partea fanilor și a colegilor din lumea tenisului.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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