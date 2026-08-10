Caniculă și temperaturi ridicate în mai multe regiuni

România va avea parte de un nou episod de vreme foarte caldă în perioada 10-12 august. Potrivit informării meteorologice, luni, 10 august, canicula și temperaturile deosebit de ridicate vor afecta vestul țării, marți, 11 august, vestul, nord-vestul și sudul, dar și pe arii restrânse restul teritoriului, iar miercuri, 12 august, fenomenele se vor manifesta local în sud-sud-vest.

„Vor fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest, iar miercuri (12 august), local în sud-sud-vest”, se arată în informarea meteorologică. Temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius. Marți, în Câmpia de Vest, valorile termice vor ajunge la 37… 38 de grade Celsius.

Imagine generată cu AI

Odată cu temperaturile ridicate, va crește și disconfortul termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe regiuni. Luni, 10 august, acest lucru este prognozat în regiunile vestice și sud-vestice, marți, 11 august, îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri, 12 august, local în sudul țării.

„Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități”, transmit meteorologii.

Nopțile vor fi tropicale pe arii restrânse în vestul și sudul țării. Cele mai ridicate temperaturi minime sunt prognozate în Dealurile de Vest și pe litoral, unde vor ajunge până la 22… 23 de grade Celsius.

Cod galben de caniculă, luni, în 7 județe

Pentru luni, 10 august, ANM a emis o atenționare meteorologică cod galben de caniculă valabilă în intervalul 10 august, ora 10.00 – 11 august, ora 10.00.

Sunt vizate județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. În aceste zone, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

„Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33… 34 de grade Celsius în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și 34… 36 de grade Celsius în Banat și Crișana”, precizează meteorologii. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 21… 23 de grade Celsius în dealurile vestice.

Cum va fi vremea în București

Pentru municipiul București, meteorologii au emis o prognoză specială pentru perioada 10 august, ora 10.00 – 12 august, ora 21.00.

Luni, 10 august, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă va ajunge la 31… 33 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 16… 19 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Marți, 11 august, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35… 36 de grade Celsius, iar minima va fi de 17… 20 de grade Celsius, ceea ce va caracteriza o noapte tropicală.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului, când rafalele vor ajunge la 35-40 km/h.

Miercuri, temperaturi de până la 34 de grade Celsius, în Capitală

În intervalul 12 august, ora 9.00 – 12 august, ora 21.00, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperatura maximă va fi de 32… 34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări, rafalele urmând să ajungă la 35-40 km/h.

Pentru București, în perioada 10 august, ora 10.00 – 12 august, ora 21.00, este în vigoare o informare privind canicula, temperaturile deosebit de ridicate, disconfortul termic ridicat și nopțile tropicale.

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