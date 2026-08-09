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Atac violent asupra ambulanței: șoferul a fost operat

Paramedicul rănit, șoferul autosanitarei, a suferit un traumatism ocular care a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență în aceeași noapte. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), acesta va avea nevoie de cel puțin trei luni de recuperare medicală. „În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții”, a transmis DSU.

Unul dintre paramedicii prezenți a povestit scenele violente prin care a trecut: „A dat cu securea! Păi, a avut-o în mână! Numai șansa noastră, știi care a fost? Că au fost proști. Amândouă mașinile le-au blocat în față. El (n.r. – șoferul ambulanței) a apucat să întoarcă și ne-am dus pe partea cealaltă. Că, de ne blocau în față și în spate, ne omorau”. Potrivit acestuia, două mașini au blocat drumul la aproximativ 30 de metri în fața ambulanței. Din ele au coborât cel puțin trei-patru indivizi înarmați cu topoare și pari, care au început să lovească vehiculul, spărgând geamul șoferului.

Incidentul a fost condamnat ferm de autorități. Ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, a declarat: „Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”.

DSU a anunțat că organele competente vor investiga dacă atacul a fost influențat de zvonurile și informațiile false care circulă pe rețelele sociale. În ultimele luni, pe platforme precum TikTok, au apărut teorii conspiraționiste despre „ambulanțe negre” care ar răpi copii, dezinformări care au provocat panică în anumite comunități.

Echipajele de urgență continuă să-și desfășoare activitatea în condiții de risc, iar astfel de incidente pun presiune suplimentară asupra unui sistem medical deja suprasolicitat. Autoritățile îndeamnă populația să se informeze doar din surse oficiale pentru a preveni escaladarea unor astfel de situații.

Raed Arafat: „O minciună distribuită prin rețelele de socializare”

În urma acestui incident, șeful DSU, Raed Arafat, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„O minciună distribuită pe un telefon, prin rețele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanțele SAJ și SMURD și oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor și să salveze vieți.

Astăzi sunt alături de colegul nostru rănit și de întregul echipaj al SAJ Cluj, după ce ambulanța pe care acesta o conducea, aflată în misiune și transportând un pacient, a fost blocată și atacată, pe fondul informațiilor false răspândite în mediul online despre așa-zisa «ambulanță neagră care fură copii».

Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități, de platformele de socializare și de fiecare dintre noi. O ambulanță care vine să salveze nu poate deveni ținta violenței din cauza unei minciuni răspândite online!”, a transmis Raed Arafat, pe Facebook.

Trei dintre agresori, tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți domiciliați în comuna Recea-Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați sub acuzațiile de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Colegiul Medicilor din România a reacționat duminică după cazul ambulanței atacate cu topoarele. Șoferul autosanitarei, care a suferit răni la ochi, a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece i-a fost afectată corneea.

Ministrul USR al apărării, Radu Miruţă, solicită preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să deblocheze legea împotriva dezinformării, aflată de aproape un an în impas legislativ.

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