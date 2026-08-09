  

Urmărește, de luni până duminică, de la ora 18:00, Focus la Prima TV.

Atac violent asupra ambulanței: șoferul a fost operat

Paramedicul rănit, șoferul autosanitarei, a suferit un traumatism ocular care a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență în aceeași noapte. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), acesta va avea nevoie de cel puțin trei luni de recuperare medicală. „În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții”, a transmis DSU.

Unul dintre paramedicii prezenți a povestit scenele violente prin care a trecut: „A dat cu securea! Păi, a avut-o în mână! Numai șansa noastră, știi care a fost? Că au fost proști. Amândouă mașinile le-au blocat în față. El (n.r. – șoferul ambulanței) a apucat să întoarcă și ne-am dus pe partea cealaltă. Că, de ne blocau în față și în spate, ne omorau”. Potrivit acestuia, două mașini au blocat drumul la aproximativ 30 de metri în fața ambulanței. Din ele au coborât cel puțin trei-patru indivizi înarmați cu topoare și pari, care au început să lovească vehiculul, spărgând geamul șoferului.

Incidentul a fost condamnat ferm de autorități. Ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, a declarat: „Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”.

DSU a anunțat că organele competente vor investiga dacă atacul a fost influențat de zvonurile și informațiile false care circulă pe rețelele sociale. În ultimele luni, pe platforme precum TikTok, au apărut teorii conspiraționiste despre „ambulanțe negre” care ar răpi copii, dezinformări care au provocat panică în anumite comunități.

Echipajele de urgență continuă să-și desfășoare activitatea în condiții de risc, iar astfel de incidente pun presiune suplimentară asupra unui sistem medical deja suprasolicitat. Autoritățile îndeamnă populația să se informeze doar din surse oficiale pentru a preveni escaladarea unor astfel de situații.

Raed Arafat: „O minciună distribuită prin rețelele de socializare”

În urma acestui incident, șeful DSU, Raed Arafat, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„O minciună distribuită pe un telefon, prin rețele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanțele SAJ și SMURD și oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor și să salveze vieți.

Astăzi sunt alături de colegul nostru rănit și de întregul echipaj al SAJ Cluj, după ce ambulanța pe care acesta o conducea, aflată în misiune și transportând un pacient, a fost blocată și atacată, pe fondul informațiilor false răspândite în mediul online despre așa-zisa «ambulanță neagră care fură copii».

Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități, de platformele de socializare și de fiecare dintre noi. O ambulanță care vine să salveze nu poate deveni ținta violenței din cauza unei minciuni răspândite online!”, a transmis Raed Arafat, pe Facebook.

Trei dintre agresori, tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți domiciliați în comuna Recea-Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați sub acuzațiile de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Colegiul Medicilor din România a reacționat duminică după cazul ambulanței atacate cu topoarele. Șoferul autosanitarei, care a suferit răni la ochi, a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece i-a fost afectată corneea.

Ministrul USR al apărării, Radu Miruţă, solicită preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să deblocheze legea împotriva dezinformării, aflată de aproape un an în impas legislativ.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 5 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (5)
Avatar comentarii

MarinPreda 09.08.2026, 21:53

Agresorii trebuie acuzați pentru tentativa de omor calificat si condamnați la maxim prevazut de lege.

Avatar comentarii

amicogiallo 09.08.2026, 22:01

Ar trebui luate masuri drastice impotriva celor care au atacat ambulanta, la fel si in cazul cadrelor medicale care au oprit sa ia pepeni in timp ce transportau un copil de 1 an, ar trebui sa scrieti si de cazul acela.

Avatar comentarii

sandu7474 09.08.2026, 22:02

incadrare MINCINOASA !!! Ar trebui sa fie la TENTATIVA DE OMOR PREMEDITAT !! 6 ani cu EXECUTARE

Vezi toate comentariile (5)
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
GSP.RO
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.RO
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Avantaje.ro
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
SURSE Noile condiții puse de Bolojan pentru a vota un guvern
Adevarul.ro
SURSE Noile condiții puse de Bolojan pentru a vota un guvern
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
Fanatik.ro
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
ObservatorNews.ro
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.ro
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
GSP.ro
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
Parteneri
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
Mediafax.ro
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
Fanatik.ro
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online