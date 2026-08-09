Noua inițiativă Dior marchează o schimbare de paradigmă în percepția luxului modern. Acesta nu mai este definit doar prin estetică, ci și prin starea de echilibru interior și regenerare. Spa-ul combină ritualuri antice de înfrumusețare cu tehnici moderne, invitând oaspeții să se reconecteze cu natura și cu sinele.

Potrivit Blic, spațiul este conceput să se integreze în peisajul natural, folosind materiale precum piatra, lemnul deschis la culoare și onixul, alături de vegetația mediteraneană, pentru a crea o atmosferă de liniște absolută.

Unul dintre punctele centrale ale destinației este suita Isola Bella, un refugiu privat dotat cu o saună cu infraroșu și un spațiu exclusiv pentru ritualuri de înfrumusețare. Aici, oaspeții pot experimenta tratamente personalizate precum „The Talisman of Vitality”, inspirat de litoterapie și principiile ayurvedice. Ritualul include alegerea unui cristal semiprețios sicilian, masaj, tehnici de periere uscată și utilizarea uleiurilor aromatice pentru o regenerare profundă.

„Noua noastră destinație din Sicilia simbolizează o filozofie în care luxul nu mai este doar un moment de plăcere, ci o reîntoarcere la energie vitală și longevitate”, au declarat Brajoni Diri și Rouz Ferguson, experții Dior Wellness care au creat programul „Wellness Villeggiatura”.

Acesta integrează tehnici de respirație ghidată, terapie cu infraroșu și ritualuri de nutriție, oferind oaspeților o experiență holistică de revigorare.

Într-o epocă în care liniștea a devenit cel mai prețios lux, noul spa Dior din Sicilia este un exemplu al modului în care brandurile se adaptează la nevoile contemporane. Între mare, vulcan și grădinile siciliene, Dior a găsit locul ideal pentru a redefini conceptul de lux.

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