De ce e bine să congelezi legumele

Congelarea este una dintre cele mai eficiente metode de conservare a alimentelor, iar atunci când este făcută corect, reușește să păstreze o mare parte din valoarea nutritivă, gustul și culoarea legumelor. Din acest motiv, nutriționiștii recomandă frecvent legumele congelate ca alternativă, mai ales în extrasezon sau atunci când timpul nu ne permite să mergem des la cumpărături.

Contrar unui mit foarte răspândit, congelarea nu distruge nutrienții din legume. Procesul în sine are un impact redus asupra vitaminelor și mineralelor. Unele vitamine hidrosolubile, precum vitamina C și o parte dintre vitaminele din complexul B, pot suferi anumite pierderi. Totuși, acest lucru este, de regulă, compensat de faptul că, odată congelate, legumele își păstrează mult mai bine compoziția nutritivă decât legumele proaspete depozitate zile sau chiar săptămâni pe rafturile magazinelor sau în frigiderul de acasă.

De aceea, în anumite situații, legumele congelate pot conține chiar mai multe vitamine decât legumele considerate proaspete, dar care au fost recoltate cu mult timp înainte de consum.

Mineralele, fibrele alimentare și majoritatea antioxidanților rezistă foarte bine procesului de congelare.

Gustul și textura pot suferi mici modificări după decongelare, însă valoarea nutritivă rămâne în mare parte intactă. Din acest motiv, mazărea, broccoli, conopida, fasolea verde, spanacul sau amestecurile de legume congelate reprezintă alegeri sănătoase și practice pentru mesele de zi cu zi.

Greșeli frecvente atunci când congelezi legumele acasă

Atunci când congelăm legumele acasă, calitatea rezultatului depinde foarte mult de modul în care sunt pregătite legumele.

Congelarea fără blanșare

Una dintre cele mai frecvente greșeli este introducerea lor în congelator fără blanșare. Mulți cred că acest pas este opțional, însă, pentru majoritatea legumelor, el este esențial.

Chiar dacă temperaturile foarte scăzute încetinesc activitatea enzimelor naturale din țesuturile vegetale, ele nu o opresc complet. În timp, aceste enzime continuă să afecteze culoarea, aroma și textura alimentului. Blanșarea inactivează enzimele și contribuie la menținerea calității pe perioada depozitării. Excepție fac câteva legume sau plante aromatice care pot fi congelate și fără acest pas, însă pentru majoritatea legumelor este recomandat.

Răcirea insuficientă

O altă greșeală este răcirea insuficientă după blanșare. Legumele trebuie transferate imediat în apă foarte rece sau cu gheață pentru a opri procesul de gătire. Dacă sunt lăsate să se răcească lent, ele continuă să se înmoaie, iar după decongelare devin lipsite de fermitate și își pierd aspectul apetisant.

Ambalarea necorespunzătoare

Ambalarea necorespunzătoare este o altă cauză frecventă a degradării. Pungile care conțin mult aer sau recipientele care nu se închid etanș permit evaporarea apei din produs și favorizează deshidratarea. Aceasta afectează textura, gustul și aspectul legumelor, care pot deveni uscate, decolorate și mai puțin plăcute la gătit.

Congelarea legumelor în cantități mari deodată

Mulți oameni congelează cantități foarte mari într-un singur recipient. În acest fel, congelarea se produce lent, iar în interiorul legumelor se formează cristale mari de gheață. Din acest motiv, la decongelare legumele lasă mult lichid și se înmoaie. De aceea, este recomandată împărțirea lor în porții mici și așezarea acestora într-un singur strat, astfel încât congelarea să fie cât mai rapidă.

Congelarea legumelor de calitate slabă

O altă eroare este introducerea în congelator a legumelor deja trecute de perioada optimă de consum. Congelarea nu poate reface prospețimea și nici nu poate îmbunătăți calitatea unui produs. Dacă o legumă este deja ofilită, lovită sau și-a pierdut aroma, aceste defecte vor rămâne vizibile și după decongelare. De aceea, cele mai bune rezultate se obțin atunci când sunt congelate legume cât mai proaspete.

Recongelarea după decongelare

Nu este recomandată nici recongelarea legumelor după ce au fost decongelate complet, mai ales dacă au stat mult timp la temperatura camerei. Pe lângă faptul că textura și gustul se deteriorează semnificativ, există și riscul dezvoltării bacteriilor dacă produsul nu a fost păstrat în condiții corespunzătoare înainte de recongelare.

Cum se congelează corect legumele și cât timp rezistă

Pentru o congelare corectă, legumele trebuie spălate, curățate și tăiate în bucăți potrivite pentru a fi blanșate.

Blanșarea este procesul prin care legumele sunt opărite pentru 1-2 minute în apă clocotită, apoi răcite imediat în apă cu gheață. Acest pas oprește activitatea enzimelor care continuă să degradeze legumele chiar și la congelare, ajutându-le să își păstreze mai bine culoarea, textura, gustul și o mare parte din valoarea nutritivă.

După blanșare și răcirea în apă cu gheață, se scurg foarte bine și se usucă ușor pentru a evita formarea excesivă de cristale de gheață.

Se ambalează în pungi speciale pentru congelator sau în recipiente etanșe, din care se elimină cât mai mult aer. Fiecare pachet ar trebui etichetat cu data congelării, pentru a putea fi consumat în perioada în care își păstrează cea mai bună calitate.

Deși alimentele păstrate constant la aproximativ -18 grade rămân sigure pentru consum chiar și după perioade îndelungate, calitatea lor scade treptat. În general, majoritatea legumelor își păstrează foarte bine gustul și textura timp de aproximativ 8-12 luni.

Un alt lucru important este că legumele congelate nu trebuie întotdeauna decongelate înainte de preparare. În multe cazuri, este chiar recomandat să fie gătite direct din stare congelată, mai ales atunci când sunt adăugate în supe, tocănițe, preparate la wok sau la abur. Astfel se reduc pierderile de suc și se păstrează mai bine textura.

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Legume care se pot congela în luna august

Legume congelate ( Foto Shutterstock)

August este una dintre cele mai bune luni pentru congelarea legumelor. Majoritatea sunt în plin sezon, au cel mai bun gust și cea mai mare concentrație de nutrienți. Pentru cele mai bune rezultate, alege întotdeauna legume proaspete, sănătoase, fără pete sau lovituri.

Ardei gras

Se spală, se îndepărtează cotorul și semințele.

Se taie cuburi, fâșii sau se lasă întregi pentru umplut.

Nu necesită blanșare.

Se congelează în pungi sau caserole.

Ardei kapia

Se poate congela crud, tăiat felii sau cuburi.

Poate fi copt înainte de congelare, curățat de coajă și păstrat în pungi.

Ardei iute

Se spală și se usucă foarte bine.

Se congelează întreg sau feliat.

Nu necesită blanșare.

Gogoșari

Se spală și se curăță de semințe.

Se congelează cruzi, feliați sau întregi.

Nu necesită blanșare.

Roșii

Se pot congela întregi, cuburi sau sub formă de suc ori sos.

Pentru utilizare în mâncăruri gătite, nu este necesară decojirea înainte de congelare.

După decongelare textura devine moale, fiind potrivite doar pentru sosuri, supe și tocănițe.

Vinete

Vinetele coapte se curăță, se scurg bine și se porționează.

Vinetele crude nu se congelează deoarece își modifică puternic textura.

Dovlecei

Se taie rondele sau cuburi.

Se blanșează 2-3 minute și se răcesc imediat în apă cu gheață.

Se scurg foarte bine înainte de congelare.

Dovleac pentru plăcintă

Se curăță și se rade sau se taie cuburi.

Se poate congela crud.

Se porționează în cantități potrivite pentru o rețetă.

Fasole verde fideluță

Se spală și se îndepărtează capetele.

Se blanșează 2-3 minute.

Se răcește rapid și se congelează.

Fasole galbenă

Se pregătește la fel ca fasolea verde.

Blanșare 2-3 minute.

Mazăre

Se desface din păstăi.

Se blanșează 1-2 minute.

Se răcește imediat și se congelează.

Broccoli

Se desface în buchețele.

Se blanșează 3 minute.

Se răcește în apă cu gheață și se congelează.

Conopidă

Se desface în buchețele.

Se blanșează 3 minute.

Se răcește și se ambalează.

Morcovi

Se curăță și se taie rondele, cuburi sau bastonașe.

Se blanșează 2-3 minute, în funcție de dimensiune.

Se răcesc înainte de congelare.

Păstârnac

Se curăță și se taie cuburi sau rondele.

Se blanșează 2-3 minute.

Rădăcină de pătrunjel

Se taie cuburi sau rondele.

Se blanșează aproximativ 2 minute.

Țelină rădăcină

Se curăță și se taie cuburi.

Se blanșează 3 minute.

Țelină apio

Se taie bucăți.

Se blanșează 2-3 minute.

Praz

Se spală foarte bine.

Se taie rondele.

Se blanșează 2 minute.

Spanac

Se spală atent.

Se blanșează 1-2 minute.

Se scurge bine și se porționează.

Ștevie

Se spală și se blanșează 1-2 minute.

Se scurge foarte bine.

Lobodă

Se blanșează 1-2 minute.

Se păstrează în porții mici.

Kale

Se spală și se îndepărtează nervurile groase.

Se blanșează 2-3 minute.

Varză creață

Se taie fideluță sau se lasă frunzele întregi.

Se blanșează 2-3 minute.

Varză albă

Se poate congela crudă, tocată pentru mâncăruri.

Pentru sarmale este recomandată congelarea frunzelor întregi, fără blanșare, deoarece după decongelare se înmoaie natural.

Porumb dulce

Boabele se desprind de pe știulete.

Se blanșează 3-4 minute.

Se poate congela și pe știuleți mici.

Bame

Se spală și se usucă.

Se blanșează 3-4 minute.

Se congelează întregi.

Ciuperci

Se curăță fără a fi ținute mult în apă.

Pot fi congelate crude (feliate) sau ușor sotate ori opărite 2-3 minute.

Cele sotate își păstrează mai bine textura.

Ceapă

Se curăță și se toacă.

Se congelează crudă.

Nu este recomandată pentru consum în salate după decongelare, ci doar pentru preparate gătite.

Mărar

Se spală și se usucă foarte bine.

Se toacă și se congelează în pungi sau caserole.

Nu necesită blanșare.

Pătrunjel verde

Se procedează la fel ca la mărar.

Leuștean

Se spală, se usucă și se toacă.

Se congelează în porții mici.

Cimbru verde

Se congelează pe ramuri sau doar frunzele.

Rozmarin

Se congelează pe crenguțe.

Își păstrează foarte bine aroma.

Oregano

Se poate congela pe tulpini sau mărunțit.

Mentă

Se congelează frunzele întregi sau tocate.

Frunze de țelină

Se spală, se usucă și se toacă.

Se congelează fără blanșare.

Sursă foto – Shutterstock.com

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