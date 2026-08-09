Franța

În Franța, regula „Stationnement alterné semi-mensuel” poate pune în dificultate chiar și pe cei mai experimentați șoferi. Până pe 15 ale lunii, mașinile trebuie parcate pe partea cu numere impare ale clădirilor.

Din 16 ale lunii, regula se schimbă, iar parcarea este permisă doar pe partea cu numere pare.

Grecia

Șoferii care ajung în Grecia trebuie să fie atenți la detalii. Semnele de oprire interzisă au o logică aparte: o linie verticală indică interdicție parțială în lunile impare, precum ianuarie sau mai, iar două linii verticale semnalează restricții în lunile pare, cum ar fi februarie sau iunie.

O clipă de neatenție poate duce la parcare într-un loc greșit.

Austria

Folosirea discurilor de parcare elvețiene în Austria poate atrage amenzi. Spre deosebire de Elveția, unde ora se rotunjește la următoarea jumătate de oră, în Austria timpul trebuie rotunjit la următorul sfert de oră. De exemplu, dacă parchezi la ora 10.05, trebuie să setezi discul la 10.15, nu la 10.30.

Danemarca

În Danemarca, reglementările rutiere impun păstrarea unei distanțe de 10 metri față de orice intersecție sau pistă de biciclete. Această regulă are scopul de a asigura vizibilitatea pentru toți participanții la trafic.

Italia

Multe orașe italiene, în special cele istorice, au zone de trafic limitat, cunoscute sub numele de „Zona a Traffico Limitato”.

Intrarea fără autorizație în aceste zone poate duce la amenzi de aproximativ 100 de franci elvețieni. Găsirea unui loc de parcare în astfel de zone poate deveni o adevărată aventură.

Elveția

Chiar și Elveția are reguli de parcare care pot deruta turiștii. Compania de închirieri auto Sunny Cars menționează regula „Zonei Albastre” ca fiind una dintre cele mai ciudate. Dacă parchezi între orele 11.30 și 13.29, ai voie să lași mașina până la 14.30, dar trebuie să setezi discul de parcare la ora 12.00 sau mai târziu. Dacă îl setezi la 11.30, va trebui să muți mașina la 12.30.

Când vine vorba de reguli de parcare, Europa are o diversitate care poate fi copleșitoare. Potrivit sursei citate, ceea ce poate părea logic într-o țară poate părea complet absurd în alta. Așadar, înainte de a pleca la drum, informează-te bine pentru a evita surprizele neplăcute!

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