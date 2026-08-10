Potrivit cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International, aceștia folosesc imagini și descrieri furate din anunțuri reale, solicită un avans, iar după primirea banilor dispar fără urmă. Mulți turiști descoperă frauda abia când ajung cu bagajele la adresa indicată. Iată cinci semne care pot indica o posibilă înșelătorie:

1. Preț prea bun pentru locație și perioadă

Un apartament de lux cu vedere la mare, piscină și parcare gratuită, oferit la jumătate de preț în plin sezon, ar trebui să ridice semne de întrebare. Deși un preț scăzut nu indică automat o fraudă (proprietarii pot oferi reduceri pentru anulări de ultim moment), combinația dintre un tarif extrem de mic și cererea unei plăți urgente și nerambursabile este suspectă.

Conform Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, este riscant să plătiți integral sau să achitați un avans mare cu mult înainte de data călătoriei, mai ales dacă oferta pare prea bună pentru a fi adevărată.

2. Imagini sau descrieri copiate din alte anunțuri

Escrocii nu dețin, de regulă, proprietățile pe care le promovează. În schimb, aceștia utilizează fotografii profesionale preluate de pe site-uri de agenții sau din anunțurile reale ale altor proprietari. Puteți verifica autenticitatea imaginilor printr-o căutare inversă cu Google Lens. Dacă aceeași imagine apare în anunțuri pentru cazări din locații diferite, există motive serioase de suspiciune.

De asemenea, copiați o frază din descrierea anunțului și căutați-o online. Dacă apare sub alt nume de proprietar, cu alt număr de telefon sau adresă, este mai bine să opriți orice tranzacție. Adresa apartamentului poate fi verificată pe Google Maps sau Google Earth; dacă în locul vilei de lux găsiți o clădire abandonată sau un teren gol, anunțul este aproape sigur fals.

3. Lipsa unui istoric de încredere pe internet

Un apartament nou poate fi autentic chiar dacă nu are încă recenzii. Totuși, este suspect dacă nu există nicio informație despre proprietate, proprietar sau adresă. Căutați recenzii pe mai multe platforme, nu doar pe cea unde a fost publicat anunțul.

Profilurile create recent, cu câteva comentarii similare publicate într-un timp scurt, sunt un alt semnal de alarmă. Solicitați proprietarului numele complet al unității, adresa exactă, detaliile persoanei care primește plata și o confirmare scrisă a rezervării.

4. Presiunea de a plăti urgent

Fraudele se bazează adesea pe crearea unui sentiment de urgență. Expresii precum „mai sunt trei persoane interesate”, „plătiți în următoarea oră” sau „rezervarea este valabilă doar astăzi” sunt utilizate pentru a vă grăbi să transferați banii fără verificări suplimentare.

Evitați tranzacțiile dacă proprietarul refuză un apel telefonic sau video, nu poate răspunde la întrebări despre locație sau schimbă constant condițiile rezervării.

5. Solicitări de plată în afara platformei

Fiți extrem de atenți dacă vi se cere să continuați discuțiile pe WhatsApp sau pe e-mail, în loc de platforma de rezervări, și să efectuați o plată directă. Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor avertizează să evitați metodele de plată greu de recuperat.

Chiar și transferurile bancare sunt mai puțin protejate decât plățile cu cardul, deoarece este dificil să recuperați banii odată transferați.

Deși plata directă către un proprietar legitim nu este neobișnuită, verificați dacă numele, datele bancare, adresa și contactul corespund. Dacă vi se cere să transferați banii către o persoană fără legătură aparentă cu apartamentul, insistați să primiți o justificare clară și verificabilă.

Ce să faceți dacă ați fost victima unei fraude

Dacă ați transferat deja bani, contactați imediat banca pentru a încerca să blocați sau să recuperați tranzacția. Raportați anunțul platformei unde a fost publicat și sesizați poliția.

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