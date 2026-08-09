Dunărea, privită de la 7.000 de metri înălțime

De la această înălțime, fluviul se desfășoară ca o panglică albastră lată și șerpuitoare, tăind peisajul agricol. Printre norii răzleți, se pot zări și mici localități, în care casele locuitorilor sunt strâns legate de cursul Dunării, ilustrând dependența comunităților locale de starea fluviului.

De asemenea, se distinge prezența unor bancuri de nisip întinse, un indiciu al nivelului scăzut al apei în perioadele de secetă, confirmând dificultățile de navigație și riscurile pentru ecosistem.

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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis duminică, în ceea ce privește Dunărea, că debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 8-9 august a fost staționar, având valoarea de 1.400 de metri cubi/secundă, sub media multianuală a lunii august, de 3.900mc/s. Totodată, în aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Giurgiu – Tulcea și staționare pe sectorul Turnu Măgurele – Zimnicea.

Nivelul minim istoric, de 1.400 mc/s, se va menţine staţionar până în data de 12 august, potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române.

Prognoza hidrologică pe Dunăre între 9 și 10 august, potrivit INHGA, arată că în aval de Porțile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectoarele Gruia – Bechet și Giurgiu – Oltenița și în scădere pe sectoarele Corabia – Zimnicea și Călărași – Tulcea.

Amintim că Guvernul României a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august 2026 din cauza scăderii extreme a debitului Dunării.

Ministerul Energiei a transmis duminică după-amiază, într-un comunicat de presă, că operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete. Acest lucru contribuie, astfel, la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a Unității 2 în perioada următoare.

Autoritățile mai anunță că, în ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 centimetri, în condițiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 centimetri.

„Astfel, evoluția reală este cu 8 centimetri mai favorabilă față de estimarea inițială. Potrivit prognozelor disponibile în acest moment, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea Unității 2 pentru cel puțin următoarele nouă zile, corespunzător perioadei acoperite de prognoza actuală”, potrivit sursei citate.

Rezultatul este direct legat de intervențiile realizate pe Dunăre și de scufundarea controlată a primelor barje.

„Efectele ultimelor două barje scufundate sunt așteptate să se reflecte suplimentar în evoluția nivelului apei în perioada imediat următoare. Primele două barje au fost scufundate vineri, iar operațiunea cu ultimele două a fost finalizată sâmbătă seara, în condiții dificile generate de curenții puternici ai Dunării”, a mai transmis Ministerul Energiei.

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