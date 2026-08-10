Mihai Albu a postat pe contul de socializare o imagine, alături care a atașat un mesaj scurt. „Ale mele”, a scris acesta în dreptul fotografiei. Se pare că designerul are o relație bună cu Mikaela, care participă la toate evenimentele importante din viața lui și a actualei soții, Elena.

Recent, Elena Nechifor a făcut declarații despre relația cu Mikaela, fiica lui Mihai Albu. Soția creatorului de modă a precizat că relația dintre ele este una civilizată și că adolescenta vine în casa lor pentru a petrece timp cu tatăl său. Elena Nechifor spune că nu încearcă să ocupe un alt rol în viața Mikaelei și preferă să rămână discretă atunci când aceasta îi vizitează.

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„Noi avem o relație civilizată. Nu sunt mama surogat, dacă vine la noi este strict pentru a-și vizita tatăl. Eu sunt doar o prezență pasageră, pasageră că trec dintr-o cameră în alta prin fața lor. Ca să exagerez expunerea, sunt cea care eventual pune masa și strânge masa și atât, atunci când vine Mika”, a declarat soția lui Mihai Albu, la Spynews TV.

Elena Nechifor a explicat că nu dorește să intervină în relația dintre Mihai Albu și fiica sa și că încearcă să le ofere spațiul necesar atunci când petrec timp împreună. Medicul consideră că legătura dintre tată și fiică trebuie să se desfășoare firesc, fără ca ea să ocupe un loc central în aceste momente. „Nu vreau să fiu prea mult prezentă între ei doi când ne vizitează (…) Atunci când e o probleme medicală, recunosc, intervin”, a mai spus Elena Nechifor.

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