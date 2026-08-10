Expunerea excesivă la soare stimulează eliberarea de beta-endorfine și dopamină, provocând o stare de bine adictivă, dar crește riscul de arsuri solare și alte afecțiuni dermatologice.

O obsesie periculoasă: dorința de a avea pielea bronzată, numită tanorexie, câștigă tot mai mulți adepți, aducând riscuri grave pentru sănătate.

Dr. Jorge Soto, dermatolog la Policlínica Gipuzkoa, avertizează că acest comportament poate deveni o adevărată dependență, comparabilă cu alte adicții.

„Această dependență se bazează pe mecanisme similare cu cele ale altor adicții și apare în special la persoanele cu predispoziții genetice sau tulburări psihice”, a explicat medicul.

Dr. Jorge Soto. Foto: www.policlinicagipuzkoa.com

Pericolele bronzării excesive

Expunerea prelungită la soare stimulează eliberarea hormonilor fericirii, precum beta-endorfinele și dopamina, provocând o stare de bine care poate deveni adictivă.

Cu toate acestea, consecințele asupra sănătății sunt severe: de la arsuri solare până la riscul crescut de cancer de piele, mai ales în cazul persoanelor care ignoră semnalele de alarmă.

Ineficiența cremelor autobronzante

În era rețelelor sociale, trendurile legate de utilizarea cremelor autobronzante sunt tot mai populare, însă eficiența acestora este pusă sub semnul întrebării.

Aceste produse oferă doar un efect estetic, colorând pielea, dar nu oferă protecție împotriva razelor UV, a explicat dr. Soto.

Utilizarea acestor creme nu elimină riscul de arsuri solare sau de afectare pe termen lung a pielii.

Cum să folosiți corect cremele de protecție solară

Protecția solară este esențială, dar aplicarea corectă este la fel de importantă. Specialistul subliniază că factorul de protecție solară (SPF) indică timpul de amânare a arsurilor solare comparativ cu pielea neprotejată, dar eficiența depinde de cantitatea aplicată.

„Produsele trebuie reaplicate frecvent, mai ales după contactul cu apa sau transpirație”, a adăugat dr. Soto.

Protecție fizică: cea mai sigură opțiune

Deși capsulele pentru fotoprotecție au câștigat popularitate, acestea nu pot înlocui metodele tradiționale de protecție.

„Cea mai sigură protecție rămâne îmbrăcămintea, pălăriile și umbra”, a spus specialistul.

Cremele de protecție solară moderne combină atât filtre fizice, care reflectă razele UV, cât și filtre chimice, care le absorb.

Riscurile expunerii la soare

Daunele cauzate de soare nu se limitează doar la razele UV. Conform expertului, lumina vizibilă și radiațiile infraroșii pot afecta, de asemenea, pielea.

Evitarea expunerii directe la soare, mai ales în orele de vârf, este crucială pentru a preveni aceste efecte nocive.

Protejarea pielii copiilor

Copiii sunt cei mai vulnerabili la efectele dăunătoare ale razelor solare. „Arsurile solare din copilărie pot provoca daune grave pe termen lung, crescând riscul de melanom și alte tipuri de cancer de piele”, avertizează Dr. Soto.

Protecția pielii copiilor trebuie să fie o prioritate pentru părinți.

„Moda bronzului nu trebuie să fie niciodată mai importantă decât sănătatea noastră”

Conștientizarea riscurilor, utilizarea corectă a protecției solare și adoptarea unor obiceiuri sănătoase de expunere la soare sunt esențiale pentru a preveni problemele grave de sănătate. După cum reamintește dermatologul, „moda bronzului nu trebuie să fie niciodată mai importantă decât sănătatea noastră”.





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