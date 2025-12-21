Ar face naveta oriunde

„Am trimis 150 de CV-uri și am primit doar respingeri”, spune el, frustrat, în timpul unui interviu acordat Blick. Este deschis la mai multe poziții: asistent executiv, specialist comercial sau director de bancă. De asemenea, este flexibil și în ceea ce privește zona în care se află locul de muncă.

Brunner locuiește în Aarburg, Aargau, și ar face naveta oriunde. „Sunt, de asemenea, priceput la IT”, subliniază el. Cu toate piedicile întâmpinate, el nu și-a pierdut speranța.

Nu lasă aproape nimic neîntors în căutarea unui job: împreună cu un designer grafic, și-a perfecționat CV-ul. A încercat agenții de plasare a forței de muncă și sună personal la companii pentru a încerca să-și facă candidatura remarcată. Dar toate eforturile sale sunt în zadar: uneori primește un refuz după doar o oră.

„Văd anul meu de naștere și nici măcar nu se uită mai departe la dosarul de candidatură,” spune bărbatul. Bineînțeles, niciun angajator nu a confirmat acest lucru direct.

Cu toate acestea, apelurile telefonice către agențiile de plasare a forței de muncă i-au confirmat suspiciunea de discriminare pe criterii de vârstă.

Nu este pretențios

Ani de zile, cariera lui Brunner a fost pe o pantă ascendentă: după ce a studiat economia, a lucrat în sectorul financiar timp de câteva decenii. Brunner a fost economist-șef la o bancă privată, director de sucursală la mai multe bănci și a obținut două diplome universitare în management – un MBA și un Executive MBA – în timp ce lucra, însă nimeni nu vrea să-i ofere un post permanent.

Nu este corect să-l acuzi că este prea pretențios: după ce și-a pierdut locul de muncă în sectorul bancar, a lucrat pentru scurt timp ca livrator de pizza. În ultimii ani, Brunner a lucrat în achiziții tehnice și administrație. „În prezent, mă întrețin cu două locuri de muncă part-time. Asta mă ajută să evit o cădere psihică”, spune el.

Copleșit de griji financiare

Bărbatul în vârstă de 62 de ani este chinuit de griji financiare: după divorț există un deficit mare în bugetul său. Prin urmare, are nevoie de un loc de muncă cu normă întreagă – și pentru cât mai mulți ani posibil. Angajatorii presupun însă că se va pensiona în curând, bănuiește Brunner. „Dar sunt foarte motivat și trebuie să lucrez până la 70 de ani din motive financiare.” Ar dori să explice acest lucru unui potențial angajator.

Brunner este departe de a fi un caz izolat. Deși rata de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor de peste 50 de ani din Elveția este ridicată, problemele încep atunci când cineva își pierde locul de muncă, spune Pascal Scheiwiller, de 52 de ani.

El este CEO al Grupului Alixio Elveția, care include și firma de outplacement Rundstedt, care îi ajută pe angajați să găsească noi locuri de muncă după ce au fost concediați. „Căutarea unui loc de muncă devine o provocare la vârsta de 50 de ani, se complică de la 55 de ani, iar găsirea unui loc de muncă permanent este foarte dificilă de la 60 de ani”, spune expertul pe piața muncii.

Prejudecăți pe piața muncii

Situația este paradoxală: politicienii conservatori, așezați confortabil în clădirea Parlamentului Federal, se gândesc la creșterea vârstei de pensionare. Brunner, însă, experimentează cruda realitate. „Din cauza vârstei mele, nimeni nu-mi dă nicio șansă la un post cu normă întreagă”, spune el.

Piața muncii nu este deschisă la acest lucru, confirmă Scheiwiller. „Persoanele în vârstă trebuie adesea să se confrunte cu prejudecăți pe piața muncii. De exemplu, nu li se oferă încredere că vor folosi cele mai noi tehnologii sau se sugerează că au o disponibilitate limitată de schimbare.”

O particularitate a pieței muncii din Elveția face viața și mai dificilă pentru candidații mai în vârstă: „Recrutarea funcționează pe baza unei culturi a decalajului zero. Cine nu corespunde perfect profilului dorit nu va fi angajat”, spune Scheiwiller. Iar vârsta joacă un rol semnificativ în profilul de căutare.

Acestea nu sunt perspective prea încurajatoare pentru cei mai în vârstă care își caută un loc de muncă. Brunner, însă, refuză să renunțe: „Sunt flexibil și lupt pentru șansa mea.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE