România se află pe primul loc în Europa la numărul de pisici per gospodărie și pe locul trei la câini, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a numărului de spitale și clinici veterinare.

Pentru mulți români, animalele de companie sunt considerate membri ai familiei. Un proprietar a declarat: „Pentru noi este mai mult decât important, pentru că face parte din familia noastră. Din punct de vedere economic, nu contează. Banii nu au valoare când este vorba de un suflet. Prefer să nu merg eu la manichiură într-o lună, dar să rezolv ceea ce trebuie pentru el”.

Abonamentele medicale veterinare variază între câteva zeci și câteva sute de lei lunar. Acestea includ consultații de rutină, vaccinuri, analize și reduceri la operații.

Dr. Alexandru Buzdea, medic veterinar, explică avantajele: „Ne ajută să economisim și să eșalonăm plata pentru un serviciu care poate costa câteva mii de lei, un screening complet. Ne poate scuti de presiunea unor controale preventive. Plătim câte o sumă mică lunar, în felul ăsta beneficiem de consultații, analize, vaccinări”.

Spitalele și clinicile veterinare din România oferă acum servicii medicale complexe, inclusiv chirurgie, ortopedie, ecografii, tomografii și RMN-uri. Prețurile variază de la 150-300 lei pentru o ecografie, până la 1200-2000 lei pentru un RMN pentru pisică.

Companiile de asigurări au început să ofere polițe dedicate animalelor de companie, acoperind cheltuieli medicale neprevăzute. Deși acest concept este relativ nou în România, în țări precum Franța, Germania sau Marea Britanie, asigurările pentru animale sunt la fel de comune ca cele auto.

Dr. Andreea Guda, medic veterinar, oferă un exemplu: „Asiguratorul pune la dispoziție 5000 de lei pentru două evenimente pe an, iar proprietarul plătește 325 de lei pe an. Nu mai ești nevoit să iei decizii sub presiunea banilor și a timpului”.

Odată cu creșterea cererii pentru servicii medicale veterinare, numărul clinicilor și spitalelor s-a multiplicat. Numai în București există peste 50 de astfel de unități, reflectând statutul României ca țară cu cele mai multe pisici pe gospodărie din Europa și a treia la numărul de câini.

