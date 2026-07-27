Transformarea zonei Surduc

Lacul Surduc este un lac de acumulare situat în vestul țării, în județul Timiș, aflat în totalitate pe teritoriul administrativ al comunei Fârdea, la o distanță de aproximativ 100 de km de Timișoara și la 30 km de Lugoj.

Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor, odată cu finalizarea studiului de fezabilitate. „Trecem la următoarea etapă în proiectul de dezvoltare a zonei Surduc și lansăm licitația pentru proiectarea si execuția lucrărilor de amenajare a spațiului de recreere pe malul lacului. Studiul de fezabilitate este finalizat si avem primele imagini realizate de specialiști”, a anunțat Alfred Simonis, duminică, pe Facebook.

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Proiectul include o serie de facilități moderne

Proiectul „Amenajare zonă turistică și de agrement pe malul lacului Surduc” a fost demarat la începutul acestui an și include o serie de facilități moderne, gândite pentru turismul de weekend și de familie. Complexul va avea o terasă de tip deck, de până la 500 mp, care va găzdui o piscină, un bar și spații pentru food trucks.

„Vrem să construim acolo o terasă de tip deck, pe o suprafață de până la 500 de mp, care să includă o piscină cu zonă de șezlonguri și baldachine, zone de relaxare, de mâncare (food trucks), un bar, dar și vestiare, dușuri și băi. Tot acolo vor fi amenajate alei pietonale și spații verzi”, mai precizează șeful CJ Timiș.

O terasă de tip deck este o platformă exterioară elegantă, realizată din lamele de lemn sau material compozit, proiectată special pentru a crea o zonă curată și modernă de relaxare. De asemenea, vor fi amenajate o punte de legătură către un ponton plutitor și un teren de sport gonflabil amplasat direct pe lac.

„În plus, o punte va face legătura între zona de uscat și un ponton plutitor. Vom mai ridica un cort de tip dome, iar pe suprafața lacului va fi pus un teren de sport gonflabil. De asemenea, vom avea și 2 bărci pentru plimbări pe lac”, mai spune Simonis.

Investiția este promisă pentru vara anului 2027

Dacă procedurile de licitație se vor desfășura fără contestații majore, administrația județeană își propune ca noul complex de agrement să fie funcțional din sezonul estival 2027.

„Prea mult timp aici nu s-a făcut nimic. Acum refacem zona, pentru ca timișenii să nu mai fie nevoiți să meargă în Caraș-Severin sau în Arad pentru o zi de relaxare pe malul unui lac. Îmi doresc ca vara viitoare să ne-o petrecem împreuna la Surduc”, a conchis el.

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