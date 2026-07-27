Cum acționau hoții

Ancheta a fost coordonată de Hertfordshire Constabulary, în cadrul Operation Linkage, și a scos la iveală activitatea unui grup de crimă organizată care acționa în ansambluri rezidențiale noi din zece comitate din Marea Britanie, inclusiv Hertfordshire.

Potrivit anchetatorilor, spargerile au avut loc între ianuarie și octombrie 2025.

Membrii grupării pătrundeau în locuințe prin spargerea ferestrelor, după care furau bunuri deja instalate în casele aflate aproape de predare către proprietari. Printre acestea se numărau:

  • boilere;
  • pompe de căldură;
  • electrocasnice;
  • alte echipamente de mare valoare.

În multe situații, după furturi, conductele de gaz și apă rămâneau tăiate sau expuse, ceea ce crea riscuri serioase pentru siguranța locuințelor.

Mai multe dintre case erau deja vândute, iar noii proprietari urmau să se mute în perioada imediat următoare.

Pagube de peste un milion de lire sterline

Anchetatorii estimează că valoarea totală a bunurilor furate și a distrugerilor produse în timpul spargerilor a depășit 1.000.000 de lire sterline.

Pe lângă costurile suportate de dezvoltatorii imobiliari, numeroși cumpărători au fost nevoiți să își amâne mutarea până la refacerea instalațiilor și înlocuirea echipamentelor furate.

Ce pedepse au primit cei patru români

Toți cei patru inculpați au pledat vinovat pentru „conspirație în vederea comiterii de spargeri” și au fost condamnați la St Albans Crown Court.

Pedepsele primite sunt:

  • Ilie Turcan (26 de ani), din Northampton –  4 ani și 10 luni de închisoare;
  • Tudor Ionas (25 de ani), din Northampton – 4 ani și 9 luni de închisoare;
  • Dinis Cibotari (24 de ani), din Londra – 4 ani și 2 luni de închisoare;
  • Victor Borta (19 ani), din Northampton – 3 ani și 11 luni de închisoare.
Cei patru români condamnați în Marea Britanie
Cei patru români condamnați în Marea Britanie Foto: Poliția UK

Detective Constable Tilly Andrews, ofițerul care a coordonat investigația în cadrul Operation Linkage, a subliniat amploarea prejudiciului provocat de grupare.

„Acțiunile lor au afectat dezvoltatori și cumpărători care așteptau cu nerăbdare să se mute în noile lor locuințe. În multe cazuri, au creat și riscuri serioase de siguranță, lăsând conducte de gaz și apă expuse.”, a spus acesta.

Anchetatoarea a precizat că investigația a fost una complexă și a implicat colaborarea dintre dezvoltatori imobiliari și mai multe forțe de poliție din Regatul Unit.

„Datorită muncii și determinării tuturor celor implicați, am reușit să îi identificăm pe cei responsabili și să îi aducem în fața instanței.”, a adăugat ofițerul Tilly Andrews.

Anchetatorii spun că impactul furturilor nu s-a limitat la valoarea bunurilor sustrase. În multe cazuri, distrugerile provocate în timpul spargerilor au întârziat predarea locuințelor și au generat costuri suplimentare importante pentru dezvoltatori.

Furtul boilerelor, pompelor de căldură și al electrocasnicelor a obligat constructorii să refacă instalațiile și să înlocuiască echipamentele înainte ca noii proprietari să poată primi cheile locuințelor.

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