Sute de ani, acest mic sat a servit drept punct strategic de întâlnire pentru negustorii care transportau mărfuri între faimoasa coastă Costa del Sol și regiunea Granada. Deși populația sa nu a depășit niciodată aproximativ 200 de locuitori, comunitatea era una strânsă și activă.

Închis de dictatorul Franco și transformat în sat-fantomă

Destinul cătunului s-a schimbat radical în anul 1949, când dictatorul Francisco Franco a ordonat evacuarea și închiderea oficială a localității. Regimul de la Madrid îi suspecta pe localnici că îi sprijineau pe opozanții politici și pe rebelii anti-franchiști care se ascundeau în munți. Autoritățile au trimis forțele de ordine pentru a împrăștia populația, iar El Acebuchal a devenit peste noapte un oraș fantomă, stăpânit doar de trecerea timpului.

Timp de aproape 50 de ani, casele s-au dărâmat, iar natura a reintrat în posesia terenurilor, ștergând aproape complet urmele prezenței umane.

Marea renaștere începută în 1998

Istoria locului a luat o altă întorsătură în 1998, când Antonio Sanchez, cunoscut de localnici sub porecla „El Zumbo”, a decis să se întoarcă pe pământurile strămoșilor săi. Mânat de dorința de a nu lăsa memoria familiei să dispară, Antonio s-a mutat în satul abandonat și a început un proces anevoios de reconstrucție.

Alături de familia sa, el a ridicat din ruine casă cu casă, restaurând totul manual. Munca a fost titanică, mai ales că locul era complet izolat de civilizația modernă. Satul nu a beneficiat de energie electrică și apă curentă până în anul 2003.

În prezent, El Acebuchal numără aproximativ 30 de case complet renovate, o mică capelă și o tavernă renumită, Bar El Acebuchal, administrată chiar de Antonio Sanchez. Restaurantul a devenit celebru printre turiști pentru preparatele sale tradiționale, vizitatorii confirmând că, deși drumul este retras, experiența culinară merită fiecare kilometru.

O destinație de vacanță retrasă, ca un decor de film din anii ’50

Multe dintre locuințele din sat sunt astăzi închiriate în regim turistic. Printre ele se numără și un mic B&B numit suggestiv „The Lost Village el Acebuchal”, apreciat pe platformele de călătorie pentru atmosfera sa unică. Unitatea dispune de doar trei camere, o terasă pe acoperiș, o piscină exterioară sezonieră și servicii de relaxare. Turiștii descriu locul ca pe un „ascunziș perfect” sau ca pe o „scenă desprinsă dintr-un film al anilor ’50”.

Micul sat păstrează o atmosferă rustice autentică, iar semnalul la telefonul mobil este extrem de limitat, oferind o oportunitate rară de deconectare totală.

Pentru iubitorii de drumeții, o rută populară de aproximativ 13 kilometri leagă El Acebuchal de Frigiliana, o altă localitate faimoasă din regiune.

Considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Spania, Frigiliana atrage prin străduțele sale abrupte placate cu mozaic, clădirile albe cu accente albastre și ghivecele colorate pline de flori de bougainvillea. Situat pe o colină, orașul vecin oferă imagini spectaculoase asupra Mării Mediterane și a coastei Costa del Sol.

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