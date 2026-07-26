Marele mit: luminile stinse nu te protejează

Aproape toată lumea crede că insectele sunt trase de lumină. Deși afirmația este valabilă pentru fluturii de noapte, țânțarii funcționează după alte reguli. Ei se orientează în spațiu ghidându-se după dioxidul de carbon (CO2) din aerul pe care îl expirăm și după mirosul transpirației umane.

Faptul că stingi lumina când aerisești camera nu înseamnă că țânțarii îți vor cruța dormitorul. Dioxidul de carbon eliminat prin respirație rămâne în încăpere și funcționează ca un far de orientare pentru ei. Pentru a păstra dormitorul curat, soluția optimă este o aerisire scurtă și intensă sau instalarea unei plase de protecție la fereastră. De asemenea, dușul înainte de culcare este esențial, deoarece reduce mirosurile corporale care îi atrag.

Soluții naturale și blânde pentru un somn liniștit

Dacă invazia de insecte nu este extremă, există metode blânde care le pot ține la distanță fără să apelezi la substanțe toxice.

Ghivecele pe pervaz. Persoanele care au spațiu la fereastră pot folosi plante ale căror arome resping insectele. Roinița (balsamul de lămâie), iarba mâței și busuiocul au un miros proaspăt pentru oameni, dar extrem de neplăcut pentru țânțari.

Ventilatorul de lângă pat. În nopțile toride de vară, un ventilator plasat strategic face minuni. Pe lângă faptul că creează răcoare, curentul de aer împrăștie dioxidul de carbon și îngreunează zborul țânțarilor, făcându-i să își rateze „ținta”.

Uleiurile esențiale. Amestecate cu un ulei de corp (respectând dozajul recomandat pe ambalaj), uleiurile de mentă, lavandă, eucalipt, scorțișoară și cuișoare oferă o barieră naturală. Lavandă, în special, are și un efect dovedit de relaxare care ajută la instalarea somnului.

O altă opțiune este purificarea aerului din cameră înainte de culcare folosind spray-uri de cameră cu cel puțin 5% uleiuri esențiale, ori arderile ritualice de frunze uscate de salvie sau tămâie.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Metode radicale: când este nevoie de măsuri severe

Atunci când metodele naturale nu fac față, se poate apela la soluții mai puternice, însă cu anumite precauții.

Aparatele electrice cu lichid sau pastile sunt extrem de eficiente, însă sunt des criticate de specialiști deoarece substanțele chimice vaporizate ajung direct în căile respiratorii. Din acest motiv, ele ar trebui evitate în camerele copiilor.

Pentru o protecție fizică impecabilă, plasarea unei plase de țânțari deasupra patului rămâne cea mai sigură variantă, cu condiția ca ochiurile rețelei să nu depășească 2 milimetri. Pe piele, spray-urile cele mai eficiente sunt cele care conțin substanța DEET (dietiltoluamidă), un compus care blochează receptorii olfactivi ai țânțarilor și îi face „orbi” la mirosul uman.

Un alt detaliu important este garderoba: hainele în culori închise atrag țânțarii, iar țesăturile strâmte, chiar și blugii groși, nu împiedică înțepăturile. Hainele largi și deschise la culoare sunt de preferat. Nu în ultimul rând, eliminarea surselor de apă stagnantă din curte sau balcon (cum ar fi ghivecele sau butoaiele cu apă) previne înmulțirea acestora.

Ce metode nu funcționează, deși mulți le folosesc

Există o serie de leacuri bătrânești sau dispozitive moderne care nu au niciun efect dovedit împotriva țânțarilor:

Aparatele cu ultrasunete: Deși țânțarii au un auz sensibil, ei percep doar frecvențele joase, nu și ultrasunetele emise de aceste dispozitive.

Deși țânțarii au un auz sensibil, ei percep doar frecvențele joase, nu și ultrasunetele emise de aceste dispozitive. Lumânările cu citronella: Au un miros plăcut și creează atmosferă, dar fumul sau aroma lor diluată în spațiu deschis nu sperie insectele.

Au un miros plăcut și creează atmosferă, dar fumul sau aroma lor diluată în spațiu deschis nu sperie insectele. Consumul de usturoi: Eficient în folclor împotriva vampirilor, usturoiul consumat nu modifică mirosul pielii suficient încât să îndepărteze micile insecte.

Eficient în folclor împotriva vampirilor, usturoiul consumat nu modifică mirosul pielii suficient încât să îndepărteze micile insecte. Fumul de țigară: Valurile de fum nu împiedică țânțarii să zboare și să înțepe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE