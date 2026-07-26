Cum funcționează testul genomic Prosigna

Testul Prosigna, dezvoltat de compania Veracyte, analizează activitatea unor gene din celulele tumorale și calculează un scor de risc de recidivă (Risk of Recurrence – ROR) cu ajutorul unui algoritm de învățare automată. Acest scor evaluează probabilitatea ca boala să reapară în următorii zece ani și ajută medicii să decidă dacă pacienta trebuie să urmeze chimioterapie sau dacă este suficient tratamentul hormonal.

Studiul OPTIMA confirmă eficiența testului genomic

Studiul clinic OPTIMA (Optimal Personalized Treatment of Early Breast Cancer Using Multi-parameter Analysis) a inclus 4.429 de femei cu cancer de sân în stadiu incipient, având receptori de estrogen pozitivi (ER-pozitiv) și fără supraexprimarea receptorului HER2 (HER2-negativ). Cercetarea, desfășurată între 2007 și 2026 în mai multe țări, precum Regatul Unit, Norvegia, Suedia, Australia, Noua Zeelandă și Thailanda, a demonstrat că 68% dintre femeile considerate inițial cu risc clinic crescut au evitat chimioterapia fără a compromite șansele de control al bolii.

„Succesul acestui test se datorează pacientelor care au avut încredere să participe la studiu, medicilor care le-au îngrijit, companiilor care au dezvoltat tehnologiile de testare moleculară și cercetătorilor care au transformat rezultatele științifice în instrumente utile pentru îngrijirea pacienților“, a declarat dr. Charles Perou, profesor la Universitatea Carolina de Nord.

Testul care poate elimina necesitatea chimioterapiei

În urma aplicării testului, femeile cu un scor scăzut au fost tratate exclusiv cu terapie hormonală, în timp ce cele cu scoruri ridicate au urmat chimioterapie urmată de hormonoterapie. După cinci ani, 93,7% dintre pacientele care au evitat chimioterapia nu au prezentat recidive, subliniind eficiența tratamentului personalizat.

De asemenea, testul s-a dovedit relevant și pentru categorii mai puțin reprezentate în studiile anterioare, inclusiv femeile aflate înainte de menopauză și cele cu afectarea mai multor ganglioni limfatici. Autorii studiului subliniază importanța utilizării caracteristicilor biologice ale tumorii, pe lângă factorii clinici tradiționali, pentru a ghida deciziile terapeutice.

Studiul OPTIMA este considerat unul dintre cele mai riguroase în evaluarea unui test diagnostic, având o perioadă mediană de urmărire de patru ani. Totuși, specialiștii atrag atenția că rezultatele se aplică doar tipurilor specifice de cancer de sân incluse în studiu. Decizia finală privind chimioterapia trebuie să ia în considerare atât scorul testului Prosigna, cât și evaluarea clinică individuală.

Testul genomic Prosigna este deja disponibil în Statele Unite și Marea Britanie.

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