„Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul, iar acum au constatat, de asta au și venit în trei zile consecutive, și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese, pe de o parte. Pe de altă parte, una este să rezolvi problema cu o dronă și alta cu un roi”, a explicat fostul președinte.

Situație tensionată în spațiul aerian

Potrivit lui Băsescu, România se află „aproape de o situație de război” din cauza frecvenței cu care dronele intră în spațiul aerian național. „Atâta timp cât în spațiul tău aerian îți intră zilnic aeronave sau cum să le spunem la dronele astea care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace. Ești într-o situație de risc, de intervenție militară”, a adăugat acesta.

Fostul șef al statului a subliniat că utilizarea rachetelor lansate de avioanele F-16 pentru interceptarea dronelor, deși costisitoare, este justificată în contextul riscurilor implicate. „Cred că abordarea corectă este foarte bine că au fost dărâmate dronele, indiferent care e costul în aer, că dacă ajunge la sol s-ar putea să fie infinit mai mare decât costul rachetei pe care a tras-o de pe avionul de luptă”, a declarat Băsescu.

„Iese un general de 4 stele să facă o conferință de presă pentru o dornă care se dărâmă cu praștia”

Întrebat dacă există riscul unor atacuri cu roiuri de drone, Băsescu a admis această posibilitate, deși nu o consideră iminentă. „Nu azi, nu mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină”, a spus el. Totodată, a atras atenția că tacticile de luptă împotriva unui număr mare de drone sunt mult mai complexe decât în cazul unei singure ținte.

În plus, fostul președinte a criticat abordarea triumfalistă a autorităților după doborârea unei singure drone. „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, «vai, ce eroi suntem». Cred că în nicio țară nu s-a întâmplat așa. Să iasă un general cu patru stele să facă o conferință de presă pentru o dronă care, în mod normal, se dărâmă cu praștia”, a punctat Băsescu.

În ciuda costurilor ridicate, Băsescu a subliniat că prioritatea trebuie să rămână siguranța cetățenilor. „Dacă te întrebi și dacă nu o lovește nimeni și cade pe o școală, pe o creșă, pe o rafinărie, pe un bloc, pagubele sunt mult mai mari decât costul rachetei pe care a tras-o pilotul de pe F-16”, a concluzionat fostul președinte.

Ultima intervenție a avut loc astăzi, 26 iulie 2026, la ora 10.13, când o dronă a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost neutralizat de piloții de F-16 români la 12 kilometri în largul Mării Negre, în apropierea orașului Sulina. Localnicii din 17 localități din nordul județului Tulcea, precum și persoanele aflate pe plajele din zonă, au fost avertizați prin sistemul RO-ALERT să se adăpostească în spații sigure, departe de ferestre.

Ieri, o dronă a fost doborâtă pe brațul Sfântu Gheorghe, la doar 10 kilometri de localitatea cu același nume, situată aproape de granița cu Ucraina. Prima dronă a fost interceptată și distrusă pe 24 iulie 2026, în apropierea localității Padina, județul Buzău.

Investigația derulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul primei drone prăbușite pe teritoriul național a oferit primele concluzii oficiale de o gravitate deosebită. Anchetatorii au confirmat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, un model de atac de fabricație iraniană utilizat la scară largă de armata Federației Ruse în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

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