Cod galben de furtuni în vestul, nord-vestul și centrul țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică două atenționări cod galben pentru intervalul 27–28 iulie 2026, vizând fenomene de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale în mai multe zone din țară. În același timp, o prognoză specială pentru municipiul București anunță, luni, fenomene meteo extreme.

Prima atenționare cod galben este valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 22:00.

Zonele afectate sunt Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a z montane, vestul și nord-vestul Olteniei, dar și nord-vestul Moldovei. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm).

Jumătate de țară intră de la ora 12 sub avertizare de furtuni: cod galben de vijelii, grindină și ploi de peste 40 l/mp până la noapte

Meteorologii estimează că, în intervale scurte de timp, de 1–3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Vânt puternic la munte, în noaptea de luni spre marți

O a doua atenționare cod galben este valabilă în intervalul 27 iulie, ora 22:00 – 28 iulie, ora 10:00 și vizează intensificări ale vântului. Zonele afectate sunt Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și, local, Munții Apuseni. În noaptea de luni spre marți, vântul va avea intensificări cu viteze de 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90–100 km/h.

Jumătate de țară intră de la ora 12 sub avertizare de furtuni: cod galben de vijelii, grindină și ploi de peste 40 l/mp până la noapte

Meteorologii mai precizează că intensificări ale vântului, cu rafale în general de 45–50 km/h, vor fi posibile în primele ore ale intervalului și în estul Moldovei.

Prognoza meteo pentru București

Pentru București, ANM a emis o prognoză specială în intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 10:00. Meteorologii anunță un cer variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și spre seară, când sunt posibile ploi de scurtă durată, cu acumulări de 2–5 l/mp, precum și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 30–31 de grade Celsius, iar minima se va situa între 17 și 18 grade Celsius.

Vezi și prognoza meteo ANM pentru perioada 27 iulie–23 august 2026.

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