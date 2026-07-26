Potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 25 iulie – 1 august 2026, debitul fluviului la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va scădea la 1.650 de metri cubi pe secundă, față de media multianuală de 4.700 mc/s. Această reducere semnificativă indică o situație îngrijorătoare pentru regimul hidrologic al regiunii, relatează Digi24.

În aval de Porțile de Fier, debitele vor înregistra, în general, scăderi ușoare, cu excepția sectorului Gruia – Oltenița, unde valorile vor rămâne relativ constante în ultimele zile ale intervalului analizat. Estimările INHGA indică, pentru întreaga lună iulie, un debit maxim al Dunării de 3.800 mc/s și un minim de 2.200 mc/s.

Totodată, pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi în mare parte staționare până la 1 august. Cu toate acestea, specialiștii avertizează asupra posibilelor scurgeri pe versanți, torenți și pâraie, care ar putea genera creșteri ale nivelurilor apelor și inundații locale, mai ales în zonele de deal și munte, pe fondul averselor prognozate și al propagării viiturilor.

Regimul hidrologic al lunii iulie este estimat la doar 30-50% din media multianuală pe majoritatea râurilor din țară. Excepție fac râurile din bazinul Ialomiței, zonele superioare ale Jiului și Buzăului, unde valorile vor fi mai mari, situându-se între 50 și 80% din normal. La polul opus, râuri ca Barcău, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Bârlad, precum și cele din Dobrogea, vor avea debite sub 30% din medie, accentuând deficitul hidrologic regional.

Dunărea a atins, joi, 16 iulie, cel mai mic debit istoric din ultimele trei decenii la intrarea în țară, înregistrând o valoare alarmantă de doar 1.750 mc/s la stația Baziaș.

Pe 18 iulie, debitul Dunării la intrarea în România a coborât din nou la aproximativ 1.750 mc/s, o valoare de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie. Din cauza nivelului scăzut al fluviului, traficul naval s-a desfășurat cu restricții, navele circulând cu încărcături reduse, iar Administrația Fluvială a Dunării de Jos a avertizat că situația este fără precedent pentru această perioadă a anului.

Dunărea continuă să înregistreze debite mult sub media perioadei, iar la Rasova, efectele secetei sunt tot mai vizibile. Cu toate acestea, Apele Române au dat asigurări că populația din localitățile alimentate din fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă.

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