Absolventă din Țara Moților cu media 10 la bacalaureat: „Voi rămâne în România. Nu vreau să plec în străinătate”

Alexia a fost un copil înzestrat încă de mic, obținând doar note de 10 în cei patru ani de liceu. Deși se pregătește pentru Facultatea de Medicină, a învățat temeinic la toate materiile și a terminat cei 4 ani de liceu ca șefă de promoție cu media generală 10.00. Nu a avut nevoie de ore suplimentare și s-a descurcat foarte bine doar cu ce au predat profesorii la clasă și cu studiul de acasă, timp de câteva ore zilnic. „Pregătirea pentru Bac a fost un efort constant. Nu pot spune că mi-am alocat foarte mult timp pentru acest examen. Activitatea mea de acasă a constat în câteva ore de exerciții și repetat în fiecare zi, însă cea mai mare parte a pregătirii cred că am desfășurat-o la școală”, spune Alexia Marcu. Aceasta a susținut probele scrise la limba și literatura română (prof. Adriana Barbu), matematică (prof. Flaviu Buzgariu) și biologie (prof. Nicolae Horia Barbu).

Spune că subiectele au fost ușoare, chiar și în raport cu ce s-a dat la examenul din 2023. „Subiectele de anul acesta nu mi s-au părut dificile. În ultimii patru ani am primit toată pregătirea necesară pentru a le putea aborda și rezolva cu ușurință, fapt pentru care le mulțumesc domnilor profesori îndrumători”, afirmă absolventa din Câmpeni.

Recomandări INTERVIU | Iulia Joja, specialist în securitate europeană, despre provocările NATO în Ucraina: „Vedem mult mai puțină dedicație, mult mai puțină voință politică și mult mai puține resurse dedicate acestei cauze”

Mama tinerei este de profesie asistentă medicală, iar tatăl lucrează în domeniul construcțiilor. Eleva a participat în decursul anilor și la câteva concursuri naționale, unde a avut rezultate bune.

„Nu tot ce am învățat la liceu îmi va fi de folos”

Astfel, în 2017 a obținut premiul I la etapa națională a Concursului Național Transcurricular de Lectură și Interpretare Ionel Teodoreanu. În 2019, s-a calificat la faza națională a Concursului Aplicativ Adolf Haimovici de la Iași, după ce și în anul anterior a obținut rezultate foarte bune la etapa județeană, dar faza pe țară nu a mai fost organizată din cauza pandemiei.

Alexia Marcu. Foto: Facebook

„Mi-au plăcut în special materiile profilului pe care l-am urmat, chimia, biologia și matematica. Voi urma Facultatea de Medicină, dar, deocamdată, nu știu ce specializare o să-mi aleg”, mai spune tânăra cu media 10 la Bac. Deși are o părere bună despre sistemul de învățământ românesc, Alexia susține că nu tot ce a învățat la liceu a ajutat-o la bacalaureat sau îi va fi de folos în continuare. „Cred că are fi nevoie de o schimbare în acest sens. Pentru mine nu a fost nicio problemă să învăț la toate materiile, iar cu profesorii am colaborat foarte bine pe tot parcursul liceului”, afirmă Alexia Marcu. Tânăra din Câmpeni nu vrea să plece în străinătate după ce va absolvi și facultatea. „Voi rămâne în România și voi profesa aici ceea ce voi învăța la facultate”, spune absolventa.

Recomandări Povestea de succes a lui „Alex cu menta”, un tânăr întors din străinătate să cultive plante aromatice: „În patru luni se fac bani cât pentru tot anul”

Pentru reprezentanții Colegiului Național Avram Iancu, rezultatul elevei nu a fost o surpriză foarte mare. „Alexia este eleva care a descoperit zi de zi bucuria tainică a învățăturii. Este al doilea an în care singura medie de 10 la examenul de bacalaureat din județul Alba este obținută de un absolvent al școlii noastre. Felicitări, Alexia, pentru munca și talentul tău! Felicitări profesorilor care te-au îndrumat!”, au transmis cei de la liceul din Câmpeni. Unitatea de învățământ are o rată de promovare de 88,5%, raportat la numărul de 131 de candidați înscriși la examen, dintre care 15 au avut media generală mai mică de 6.00. Media absolvenților care au promovat Bacalaureatul, înainte de soluționarea contestațiilor, este de 8,14.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News