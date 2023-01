Poliția nu permite accesul în parcare, dacă nu sunt locuri libere, iar în aglomerația infernală, unii încearcă să facă bani de pe urma turiștilor.

„Buscat Resort – Băișoara, noi am plătit 30 de lei parcarea, nu 15 lei. Era un domn care insista să-i plătim lui și nu am acceptat, și am plătit la restaurantul unde se poate lua masa, dar din ce ne-am dat seama mai târziu era aceeași treabă. Trist că li se permite așa ceva”, a spus o turistă.

Cei de la Buscat le-au recomandat să facă plângeri, pentru că parcarea costă, în realitate, 15 lei.

Poliția este prezentă la Buscat, pentru a dirija traficul.

„Ne așteptăm la o zi aglomerată, ne bucurăm de sprijinul poliției care, odată ce locurile de parcare se vor umple, va restricționa accesul spre Buscat. Cum se vor elibera locuri de parcare se va permite accesul altor mașini.”, au transmis reprezentanții resortului.

La Sinaia, ANPC a aplicat o amendă de 15.000 de lei după problemele de luni de la telegondolă, unde oamenii au stat ore în șir la coadă ca să ajungă pe pârtie.

Instalația care face legătura între cota 1400 şi cota 2000 nu a funcționat pentru aproape patru ore (în intervalul orar 8.00-11.55), dar tichetele de acces s-au vândut în continuare.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cum se scumpește RCA. Publicăm documente confidențiale din Consiliul ASF

Administratorii domeniului schiabil au suspendat vânzarea de cartele la mijlocul zilei, după ce oamenii au început să-și exprime nemulțumirea.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce studii are, de fapt, Ştefan Bănică Jr! Puţini ştiu acest detaliu despre artist

Viva.ro Elena Băsescu nu a avut noroc în căsnicie. Acum, a rămas să își crească singură cei trei copii. Ce pensie alimentară primește fiica lui Traian Băsescu

Observatornews.ro OMV Petrom a făcut cea mai mare scumpire a carburanților din 2023. Cât costă un litru azi, 24 ianuarie

Știrileprotv.ro Un aisberg uriaş, de peste 15 ori mai mare decât Parisul, s-a desprins de banchiză în Antarctica

FANATIK.RO Care este cea mai periculoasa rasă de câini din lume. Este des întâlnită și în România

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2023. Capricornii poate că nu vor reuși să afle toate secretele fericirii astăzi, dar au șansa de a descoperi unul, dacă vor

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face teste genetice neinvazive, cu rezultat rapid