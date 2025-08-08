Potrivit ISU Dobrogea, în urma incidentului nu au fost persoane încarcerate.
La fața locului intervin echipaje ale Detașamentului Medgidia cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD, precum și echipaje ale Detașamentului Cernavodă cu o autospecială ASAS, un echipaj SMURD B2 și o ambulanță SAJ.
Traficul în zonă poate fi îngreunat pe durata intervenției, avertizează Poliția Rutieră.
