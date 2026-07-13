Un bărbat a fost transportat la spital

În accident au fost implicate un autoturism și un TIR. Un bărbat de 69 de ani a rămas încarcerat și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Șoferul autoturismului a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, având direcția de deplasare Rm. Vâlcea – Sibiu, la km 249 + 300 m, în zona localității Boița, un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din municipiul Sibiu, din cauze care urmează a fi stabilite, nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu un ansamblu rutier TIR condus în fața sa de către un bărbat, cetățean străin, în vârstă de 48 de ani”, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Circulația va fi din nou închisă temporar

Reprezentanții DRDP Craiova au precizat, în jurul orei 21:30, că s-a format o coadă de peste 20 de kilometri spre Vâlcea după ce TIR-ul a ieșit în afara șoselei la Boița, fiind desfășurate operațiuni de recuperare a acestuia

„În urma evenimentului, circulația s-a desfășurat restricționat, pe o singură bandă, iar pentru desfășurarea operațiunilor de recuperare a autocamionului au fost necesare închideri temporare ale circulației”, a transmis, luni seară, DRDP Craiova.

Aceștia mai susțin că circulația va fi închisă temporar în mod repetat pentru a permite utilajelor de intervenție să ridice TIR-ul ieșit în afara carosabilului.

„Pe DN 7 – Valea Oltului s-au format coloane importante de autovehicule, circulația desfășurându-se cu dificultate. Pentru ridicarea autocamionului și reluarea în condiții de siguranță a traficului, circulația va fi din nou închisă temporar. Rugăm conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren”, a mai transmis sursa citată.