Accidentul s-a produs la kilometrul 160 pe Autostrada Soarelui

Accidentul a avut loc la kilometrul 160 al autostrăzii A2 București–Constanța, în dreptul localității Cernavodă, pe sensul de mers către litoral. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că în coliziune au fost implicate trei autoturisme. Imediat după impact, circulația a fost restricționată pe banda a doua, iar numărul mașinilor care veneau dinspre București era în continuă creștere.

În cele trei mașini se aflau nouă persoane. Pompierii au identificat două victime, ambele minore, o fetiță de 5 ani și un adolescent de 16 ani.

Cei doi copii au fost transportați la Cernavodă

Fetița și băiatul au primit primele îngrijiri la locul accidentului. Ulterior, au fost duși împreună cu aparținătorii la Compartimentul de Primiri Urgențe din Cernavodă. La intervenție au participat ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean. Autoritățile nu au anunțat până acum că vreuna dintre victime s-ar afla în stare gravă.

Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs coliziunea dintre cele trei mașini.

Șoseaua a fost eliberată, dar coada a ajuns la 7 kilometri

După încheierea intervenției și mutarea mașinilor avariate, circulația a fost reluată în condiții normale pe ambele benzi. Eliberarea carosabilului nu a dus însă imediat și la dispariția blocajului. În urma restricțiilor anterioare, pe sensul către Constanța se formase o coloană de aproximativ 7 kilometri.

Poliția Rutieră le-a recomandat șoferilor să reducă viteza, să nu încerce depășiri riscante și să păstreze o distanță suficientă față de mașina din față, mai ales în zonele în care traficul încetinește brusc.

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