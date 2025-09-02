Accidentul s-a produs la kilometrul 230, pe sensul de mers către Sibiu, unde victimele se aflau pe banda întâi.

Potrivit primelor informații, aceștia au suferit răni serioase și urmează să fie evaluați medical.

„Din primele date, există persoane încarcerate”, a transmis ISU Sibiu.

În urma incidentului, traficul rutier pe direcția Deva–Sibiu a fost complet blocat și deviat prin nodul rutier de la kilometrul 225.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Sibiu, printre care un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una pentru transportul victimelor multiple și o autospecială de stingere, alături de o ambulanță SAJ.

