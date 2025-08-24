Potrivit Monitorul de Galați, incidentul s-a produs în jurul orei 21.30, când un bărbat de 45 de ani din Gropeni a încercat o depășire periculoasă pe un pod. Mașina sa a intrat în coliziune frontală cu un vehicul din sens opus, care circula regulamentar

Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul lovit a ricoșat în alte două mașini și s-a răsturnat. Șoferul vinovat, două femei și copilul de 12 ani din mașina lovită frontal au fost răniți și transportați la spital. Polițiștii au testat toți șoferii implicați, rezultatele indicând zero alcoolemie. S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina circumstanțele exacte ale incidentului.

Tot în județul Brăila, o plimbare obișnuită între prieteni s-a transformat într-o tragedie în localitatea Tufești, la începutul acestei luni. Accidentul a avut loc tot noaptea, când o mașină în care se aflau patru tineri, un băiat de 21 de ani la volan și trei fete cu vârste între 17 și 19 ani, s-a izbit violent de un stâlp de electricitate.