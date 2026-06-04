„Cătălina Comănescu este o femeie specială cu o mulțime de calități. Extrem de muncitoare, nu se uită la ceas și luptă pentru fiecare proiect al Câmpulungului. Tratează pe toată lumea cu respect, cu o vorbă bună și nu uită să zâmbească chiar și atunci când tensiunea plutește în aer”, a declarat Lasconi.

Primărița a subliniat că noul city manager nu are nicio afiliere politică și că decizia de a o numi în funcție a venit atât din rațiuni profesionale, cât și personale: „Am ales-o și cu mintea și cu inima, pentru că merită. Lucrez de șase ani cu ea. În urmă cu șase ani a dat concurs pentru postul de inspector în Compartimentul Fonduri Europene, Politici Publice și Comunicare. L-a trecut cu brio.”

Cătălina Comănescu s-a implicat intens în proiectele orașului de-a lungul carierei sale administrative. „Când i-am spus că ea este alegerea mea pentru funcția de city manager, a primit vestea cu lacrimi. Nu se aștepta poate să o văd’. Toată viața am lucrat în echipă și credeți-mă, vă văd și vă aud pe toți.”, a adăugat Lasconi.

Primărița a mai evidențiat că numirea lui Comănescu face parte din strategia sa de a consolida o echipă puternică pentru dezvoltarea orașului. „Vom continua să atragem fonduri europene și să transformăm orașul în bine cu fiecare proiect. Nu e ușor, însă împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu am demonstrat că se poate atunci când îți iubești comunitatea.”