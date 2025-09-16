„Astăzi, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați de un conducător auto cu privire la implicarea într-un eveniment rutier. În urma verificărilor, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, care conducea un autoturism pe DC1, în localitatea Brusturi, a surprins și accidentat un minor de 6 ani ce se deplasa cu bicicleta pe terenul cu vegetație și a pătruns pe drum”, a transmis IPJ Neamț.

În urma accidentului, copilul a decedat. Polițiștii au constatat că șoferul nu consumase alcool.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE