Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi, aflat la volanul unei mașini de ridesharing, ar fi pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, lovind un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus.

Impactul a fost puternic, iar două persoane au ajuns la spital: pasagera din mașina de ridesharing și soția celuilalt șofer.

Ambele victime, dintre care una în stare gravă, au fost transportate de urgență pentru investigații medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Traficul în zonă a fost parțial blocat timp de câteva zeci de minute, până când carosabilul a fost eliberat și circulația a revenit la normal.

