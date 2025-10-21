„Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Dobra. Pompierii militari intervin cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, iar Serviciul Judeţean de Ambulanţă Dâmboviţa cu o autospecială.”, a transmis ISU Dâmbovița.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că platforma era răsturnată în afara părții carosabile. Un bărbat primește în prezent asistență medicală.

„O victimă, persoană de sex masculin, primeşte asistenţă medicală. Victima se află în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare”, au precizat pompierii.

Autoritățile au luat măsuri imediate pentru a asigura zona. Traficul a fost oprit pe DJ 711, între Dobra și Bilciurești, iar un perimetru de siguranță a fost stabilit în jurul locului accidentului.

