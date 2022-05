Cel puțin 26 de oameni au murit și alți 12 au fost răniți, în urma coliziunii dintre un autocar, un microbuz şi o autocisternă. Printre morții în urma coliziunii se numără 24 de pasageri și cei doi șoferi ai microbuzului și autocarului.

Accidentul ar fi fost provocat de şoferul microbuzului, care a vrut să depășească un alt autovehicul și a intrat pe banda din sens opus, unde s-a ciocnit cu o autocisternă încărcată benzină, potrivit Interfax. În urma impactului, autocisterna a explodat.

