Inițial, Centrul Infotrafic al Poliției Române a raportat că trei persoane au fost rănite în urma impactului. Ulterior, ISU Maramureș a intervenit la fața locului, constatând o situație mai gravă.

Două victime au rămas încarcerate și au necesitat intervenția pompierilor pentru extragere. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, ambele persoane au fost declarate decedate. Una dintre victime era un copil de 14 ani, pasager într-unul din autoturisme, potrivit Mediafax.

A treia victimă a suferit traumatisme minore și a primit îngrijiri medicale la locul accidentului.

Accidentul a cauzat întreruperea completă a circulației pe DN 1C în zona respectivă, pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Autoritățile lucrează la restabilirea fluxului de trafic.

Investigația este în desfășurare pentru a determina cauzele exacte ale acestui tragic eveniment rutier.

