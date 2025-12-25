Motociclist mort în Ajunul Crăciunului, pe un drum din Iași

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

În înregistrarea publicată de Ziarul de Iași se vede cum doi tineri cu motociclete off-road depășesc în viteză două mașini.

La un moment dat, într-o curbă, unul dintre ei pierde controlul direcției, iese de pe drum și se izbește de un stâlp din beton. Imediat, șoferii care fuseseră depășiți au tras pe dreapta și au sunat la 112.

Bărbatul nu deținea categoria de permis necesară conducerii motocicletei

Din păcate, echipajul de ambulanță trimis la locul accidentului nu a mai putut decât să constate decesul.

Ulterior, polițiștii au aflat că bărbatul nu deținea categoria de permis necesară conducerii motocicletei, iar vehiculul nu era înmatriculat.

„La data de 24 decembrie a.c., în jurul orei 13.50, poliția a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că pe DJ 282D, în afara localității Popești a avut loc un accident rutier cu victime omenești.

La fața locului polițiștii au stabilit că un bărbat de 31 de ani, din comuna Sinești, jud. Iași, în timp ce conducea un motociclu pe DJ 282D, dinspre localitatea Mădârjac către Popești, ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi lovit de un stâlp de pe marginea drumului.

Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul motociclistului. În urma verificărilor a rezultat că motociclistul nu deținea categoria de permis necesară conducerii motociclului, iar vehiculul nu era înmatriculat”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Tot la Iași, în ziua de Ajun, un microbuz care efectua curse internaționale, cu 7 persoane la bord, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Un bărbat a fost rănit, iar ceilalți pasageri s-au autoevacuat.

Noua lege, ignorată de comercianți. Petardele se vând la colț de stradă și pe internet: „Nu pot rămâne cu marfa"
Știri România 13:30
Noua lege, ignorată de comercianți. Petardele se vând la colț de stradă și pe internet: „Nu pot rămâne cu marfa”
Procurorul care a semnat rechizitoriul în Dosarul Revoluției, despre evenimentele din '89. Cătălin Ranco Pițu: „Execuția soților Ceaușescu, așa cum a fost ea, acționează ca un blestem asupra noastră"
Exclusiv Interviu
Știri România 11:00
Procurorul care a semnat rechizitoriul în Dosarul Revoluției, despre evenimentele din ‘89. Cătălin Ranco Pițu: „Execuția soților Ceaușescu, așa cum a fost ea, acționează ca un blestem asupra noastră”
Theo Rose a dat de belea de când face pereche cu Horia Brenciu la „Vocea României": „Oare o fi gelos?"
Exclusiv
Stiri Mondene 13:00
Theo Rose a dat de belea de când face pereche cu Horia Brenciu la „Vocea României”: „Oare o fi gelos?”
Cătălin Botezatu și-a prezentat lista misterioasă de dorințe la final de 2025. „Dacă eşti o persoană publică, nu înseamnă că eşti foarte fericit"
Stiri Mondene 12:30
Cătălin Botezatu și-a prezentat lista misterioasă de dorințe la final de 2025. „Dacă eşti o persoană publică, nu înseamnă că eşti foarte fericit”
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun pentru românii din țară și din diaspora: „Ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa"
Politică 11:56
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun pentru românii din țară și din diaspora: „Ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa”
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
