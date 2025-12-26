Magazia a fost construită în anii ’80

Soluția a fost mai aproape decât și-ar fi imaginat vreodată. Michael a moștenit aproximativ 70 de hectare de teren în Fayetteville, Texas, inclusiv o mică magazie de 25 de metri pătrați, construită în anii ’80 și folosită anterior ca spațiu de depozitare, relatează Zena, care aparține publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media.

Deși magazia părea, la prima vedere, într-o stare jalnică, Katie și Michael au văzut în ea o oportunitate.

„Ne-am gândit că magazia ar putea fi baza perfectă pentru o mică locuință în care să trăim temporar, economisind bani pentru casa în care ne-am dori să locuim toată viața”, a declarat Katie.

Planul lor era să renoveze magazia pentru a se muta, urmând ca mai târziu să transforme casa mai mare de pe proprietate, moștenită de la bunicii lui Michael.

Magazia era într-o stare precară

Cu toate acestea, realitatea renovării a fost dificilă. Magazia era într-o stare precară: vopseaua se decojea, nu avea instalație de apă, iar electricitatea era insuficientă.

Întreaga structură necesita reparații semnificative. Totuși, Katie a văzut un potențial pe care alții poate nu l-ar fi observat.

„Am fost mereu îndrăgostită de case mici. Am urmărit emisiuni despre ele ani buni. Când Michael m-a dus să văd magazia bunicilor lui, am simțit că visul meu devine realitate”, a spus Katie.

Cuplul a decis să facă mare parte din muncă pe cont propriu

Cu un buget limitat, cuplul a decis să facă mare parte din muncă pe cont propriu. Au început prin curățarea magaziei, îndepărtarea pereților interni și eliminarea vechiturilor. Pereții și tavanele din placaj au fost demontate, dar izolarea era într-o stare bună și a fost păstrată. Podeaua originală a fost, de asemenea, reutilizată, fiind într-o stare acceptabilă.

Pentru a îmbunătăți lumina naturală și ventilația, au adăugat două ferestre suplimentare față de cele trei mici existente. Ferestele vechi au fost înlocuite cu altele noi, iar plafoanele din zona de zi și bucătărie au fost ajustate pentru a face spațiul mai confortabil.

Ceea ce a contribuit semnificativ la economisirea costurilor a fost reutilizarea materialelor vechi găsite pe proprietate. Grinzile dintr-un grajd vechi au fost transformate în finisaje pentru tavan, iar ușile grajdului au fost folosite drept intrare pentru noua locuință.

„Erau în stare perfectă. Tot ce am făcut a fost să le șlefuiesc și să adaug o fereastră. Nici măcar nu le-am vopsit – știam că se vor potrivi perfect”, a explicat Katie.

Intrarea inițială a magaziei se afla în spate, dar cuplul a mutat-o în partea din față pentru a fi mai practică. Au împărțit spațiul deschis al magaziei în trei zone funcționale: un dormitor, o baie și un spațiu comun care include bucătăria și livingul.

Katie și Michael au construit singuri cadrele pereților, urmărind tutoriale pe YouTube, în timp ce cele două fiice le-au stat alături în timpul lucrărilor. O verandă atașată locuinței a completat transformarea, oferind un spațiu suplimentar pentru joaca fetelor sau momente de relaxare în familie.

„Serile sunt dedicate petrecerii timpului împreună și privirii apusurilor de soare”, a povestit Katie.

Renovările au durat aproximativ nouă luni

Renovările au durat aproximativ nouă luni, între septembrie 2020 și mai 2021, iar costul total al proiectului s-a ridicat la circa 16.000 de dolari, mult sub bugetul preconizat. Deși au apelat la profesioniști pentru racordarea la rețeaua electrică și instalarea unei fose septice, restul lucrărilor a fost realizat de ei înșiși. În prezent, casa are trei încăperi și un design rustic.

Bucătăria se află în stânga intrării, livingul în dreapta, iar în spate se găsesc dormitorul de 6,5 metri pătrați și baia echipată cu duș, toaletă și chiuvetă.

Katie apreciază în mod special bucătăria, pe care o consideră piesa centrală a locuinței. Ea subliniază că „un spațiu frumos și funcțional nu trebuie să coste o avere”.

În prezent, familia locuiește în această casă mică de aproape un an. Copiii dorm pe o canapea extensibilă, iar părinții împart un pat dublu. Deși casa este o soluție temporară, planurile lor pentru viitor includ mutarea într-o casă mai mare pe proprietate.

„Știm că nu va fi pentru totdeauna, dar experiența aceasta ne-a învățat multe”, a spus Katie.

De asemenea, un cuplu din Australia a transformat un autobuz etajat din 1966 într-o casă pe roți. Kim și Ted au fost fascinați de vehiculul vintage și au petrecut luni întregi pentru a-l transforma într-o locuință mobilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate. Cât a crescut prețul aurului şi argintului. Sancţiuni dure pentru medicii care răspândesc informaţii false
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
gsp
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine, acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ”
GSP.RO
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine, acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ”
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener
GSP.RO
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Scriitorul Radu F. Alexandru a murit. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”
Știri România 15:18
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”
22 de oameni au fost salvați din munți în ziua de Crăciun: 7 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital
Știri România 15:06
22 de oameni au fost salvați din munți în ziua de Crăciun: 7 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital
Parteneri
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Adevarul.ro
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion”
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
Elle.ro
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor
Stiri Mondene 16:45
Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor
Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:30
Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
ObservatorNews.ro
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax.ro
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
KanalD.ro
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)