Magazia a fost construită în anii ’80

Soluția a fost mai aproape decât și-ar fi imaginat vreodată. Michael a moștenit aproximativ 70 de hectare de teren în Fayetteville, Texas, inclusiv o mică magazie de 25 de metri pătrați, construită în anii ’80 și folosită anterior ca spațiu de depozitare, relatează Zena, care aparține publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media.

Deși magazia părea, la prima vedere, într-o stare jalnică, Katie și Michael au văzut în ea o oportunitate.

„Ne-am gândit că magazia ar putea fi baza perfectă pentru o mică locuință în care să trăim temporar, economisind bani pentru casa în care ne-am dori să locuim toată viața”, a declarat Katie.

Planul lor era să renoveze magazia pentru a se muta, urmând ca mai târziu să transforme casa mai mare de pe proprietate, moștenită de la bunicii lui Michael.

Magazia era într-o stare precară

Cu toate acestea, realitatea renovării a fost dificilă. Magazia era într-o stare precară: vopseaua se decojea, nu avea instalație de apă, iar electricitatea era insuficientă.

Întreaga structură necesita reparații semnificative. Totuși, Katie a văzut un potențial pe care alții poate nu l-ar fi observat.

„Am fost mereu îndrăgostită de case mici. Am urmărit emisiuni despre ele ani buni. Când Michael m-a dus să văd magazia bunicilor lui, am simțit că visul meu devine realitate”, a spus Katie.

Cuplul a decis să facă mare parte din muncă pe cont propriu

Cu un buget limitat, cuplul a decis să facă mare parte din muncă pe cont propriu. Au început prin curățarea magaziei, îndepărtarea pereților interni și eliminarea vechiturilor. Pereții și tavanele din placaj au fost demontate, dar izolarea era într-o stare bună și a fost păstrată. Podeaua originală a fost, de asemenea, reutilizată, fiind într-o stare acceptabilă.

Pentru a îmbunătăți lumina naturală și ventilația, au adăugat două ferestre suplimentare față de cele trei mici existente. Ferestele vechi au fost înlocuite cu altele noi, iar plafoanele din zona de zi și bucătărie au fost ajustate pentru a face spațiul mai confortabil.

Ceea ce a contribuit semnificativ la economisirea costurilor a fost reutilizarea materialelor vechi găsite pe proprietate. Grinzile dintr-un grajd vechi au fost transformate în finisaje pentru tavan, iar ușile grajdului au fost folosite drept intrare pentru noua locuință.

„Erau în stare perfectă. Tot ce am făcut a fost să le șlefuiesc și să adaug o fereastră. Nici măcar nu le-am vopsit – știam că se vor potrivi perfect”, a explicat Katie.

Intrarea inițială a magaziei se afla în spate, dar cuplul a mutat-o în partea din față pentru a fi mai practică. Au împărțit spațiul deschis al magaziei în trei zone funcționale: un dormitor, o baie și un spațiu comun care include bucătăria și livingul.

Katie și Michael au construit singuri cadrele pereților, urmărind tutoriale pe YouTube, în timp ce cele două fiice le-au stat alături în timpul lucrărilor. O verandă atașată locuinței a completat transformarea, oferind un spațiu suplimentar pentru joaca fetelor sau momente de relaxare în familie.

„Serile sunt dedicate petrecerii timpului împreună și privirii apusurilor de soare”, a povestit Katie.

Renovările au durat aproximativ nouă luni

Renovările au durat aproximativ nouă luni, între septembrie 2020 și mai 2021, iar costul total al proiectului s-a ridicat la circa 16.000 de dolari, mult sub bugetul preconizat. Deși au apelat la profesioniști pentru racordarea la rețeaua electrică și instalarea unei fose septice, restul lucrărilor a fost realizat de ei înșiși. În prezent, casa are trei încăperi și un design rustic.

Bucătăria se află în stânga intrării, livingul în dreapta, iar în spate se găsesc dormitorul de 6,5 metri pătrați și baia echipată cu duș, toaletă și chiuvetă.

Katie apreciază în mod special bucătăria, pe care o consideră piesa centrală a locuinței. Ea subliniază că „un spațiu frumos și funcțional nu trebuie să coste o avere”.

În prezent, familia locuiește în această casă mică de aproape un an. Copiii dorm pe o canapea extensibilă, iar părinții împart un pat dublu. Deși casa este o soluție temporară, planurile lor pentru viitor includ mutarea într-o casă mai mare pe proprietate.

„Știm că nu va fi pentru totdeauna, dar experiența aceasta ne-a învățat multe”, a spus Katie.

De asemenea, un cuplu din Australia a transformat un autobuz etajat din 1966 într-o casă pe roți. Kim și Ted au fost fascinați de vehiculul vintage și au petrecut luni întregi pentru a-l transforma într-o locuință mobilă.



