Farmecul aparte al Madridului

Dintre târgurile de Crăciun ale Europei, Madridul are un farmec aparte. Mercado de Navidad este doar despre spiritul Nașterii Domnului, care aduce în Plaza Mayor tradițiile străvechi ale vânzării de obiecte decorative sau simbolistice.

Nimic nu este aici în legătură cu gastronomia, ci e doar o poveste anuală care amintește de fiecare dată despre vechile piețe de iarnă ale Madridului din secolele XVII-XVIII, când comercianții scoteau la vânzare figurine pentru iesle, lumânări, ghirlande, candele, jucării, mici instrumente muzicale, măști sau pălării. Toate spre a celebra sărbătoarea Crăciunului în cheie iberică!

Piața regală, cu rădăcini în secolele XVII-XVIII

Istoric, târgul din Plaza Mayor a fost conceput ca o piață de obiecte pentru Crăciun, nu ca un spațiu de consum de mâncare și băutură.

E la mijloc și un set de reglementări al Primăriei, menit să conserve întregul areal dimprejur și să-l ferească mai ales de activități comerciale care presupun gătit, foc deschis, grăsimi sau flux de deșeuri alimentare. Totul din rațiuni de siguranță, igienă și protecție a patrimoniului.

Plaza Mayor a fost construită la începutul secolului al XVII-lea, în timpul regelui Filip al III-lea, ca un spațiu central al Madridului imperial, un loc al puterii, al comerțului și al vieții publice. Ansamblul este format din clădiri cu trei până la cinci etaje, dispuse simetric, cu fațade roșcate, ferestre identice și balcoane din fier forjat. La nivelul străzii, toate clădirile au arcade continue, care permit circulația pietonală indiferent de vreme, un detaliu extrem de modern pentru epoca în care au fost construite.

Inițial, aceste clădiri aveau funcții diferite: locuințe pentru nobili și afaceriști bogați, magazine și ateliere la parter, balcoane oficiale de unde familia regală și aristocrația urmăreau evenimentele din piață.

Dar aici n-a existat niciodată doar un cvartal cu destinație comercială, ci a fost, pe rând, piață de alimente, loc de sărbători publice, coride, execuții, ceremonii religioase și evenimente regale. Balcoanele erau folosite ca loje, iar accesul la ele se făcea pe bază de invitație sau plată.

Casa de la Panadería, clădirea-fanion

Cea mai importantă clădire din Plaza Mayor este Casa de la Panadería, situată pe una dintre laturile pieței, ușor de recunoscut după frescele colorate de pe fațadă. Inițial, de aici se controla prețul pâinii în Madrid, un detaliu vital pentru ordinea publică. Mai târziu, a devenit spațiu administrativ și ceremonial.

Astăzi, Casa de la Panadería găzduiește birouri ale Primăriei ori autorități culturale, dar rămâne simbolul unei piețe strălucitoare, reconstruite în mai multe etape din cauza unor incendii devastatoare (cel mai grav – 1790).

Pe cele patru laturi, clădirile adăpostesc acum, în rest, apartamente private, restaurante și cafenele la parter, spații administrative și turistice ori mici hoteluri cochete.

Iar în mijloc, statuia ecvestră a lui Filip al III-lea, regele în timpul căruia a fost finalizată Plaza Mayor, domină inclusiv Târgul de Crăciun.

Ce program are Mercado de la Navidad și atmosfera de Babilon liniștitor

În 2025, Mercado de la Navidad funcționează până în 31 decembrie, program 10:00-21:00, dar extins cu încă un ceas vinerea, sâmbăta și în ajunul sărbătorilor, inclusiv trecerea în noul an, de Revelion.

Sunt aici peste 100 de căsuțe din lemn, printre care vizitatorii șerpuiesc mai alene pentru a cumpăra, a fotografia sau, pur și simplu, a admira spectacolul colorat și viu al tavernelor. E o înlănțuire captivantă de lumini, voci, pași, blițuri și miros de Crăciun, o forfotă paradoxal liniștitoare într-un spațiu care respiră istorie și grandoare.

Îndeobște seara, Mercado de la Navidad se umple de oameni, vânzătorii devin foarte activi în a-și chema clienții, tarabele se transformă în puncte magnetice prin decoruri și sunete, iar o grămadă de limbi ale pământului se amestecă într-un Babilon modern, unic și repetabil cu ocazia sărbătorilor.

Fațadele vechi de patru secole devin inima Madridului, care atrage anual peste un milion de vizitatori la unul dintre cele mai vechi și mai populare târguri de Crăciun din Europa.

Sunt localnici ori turiști veniți de te miri unde, copii captivați de jucării ori adulți în căutare de suveniruri drăguțe, cu toții cuprinși de fervoarea unui eveniment cu rădăcini adânci în trecutul madrilen.

Ce se vinde și ce caută oamenii, oferte pentru „ziua păcălelilor” – 28 decembrie

Cele mai căutate obiecte sunt, firește, figurinele pentru „belén”, scena Nașterii Domnului, o tradiție importantă în cultura Spaniei. Sunt piese simple, din ceramică sau plastic, dar și unele lucrate manual, pictate, mai scumpe.

Alături de ele, se vând globuri, decorațiuni pentru brad, luminițe, jucării clasice, dar și articole amuzante, de „păcăleală”, folosite de Ziua Sfinților Nevinovați, pe 28 decembrie, un echivalent al lui 1 aprilie în România.

Prețuri la ornamente și decorațiuni de Crăciun

– globuri simple – 5 € – 12 €

– globuri și ornamentații lucrate manual / pictate – 12 € – 30 €

– ghirlande luminoase pentru exterior sau interior / LED – 12 € – 60 €

– candele și lumânări decorative – 8 € – 40 €

– steluțe și elemente decorative mari – 15 € – 60 €

Figurine și accesorii pentru „Belén” (scena Nașterii Domnului):

– figurine individuale (magii, păstori, animale) – 10 € – 40 €

– figurine speciale / de colecție, lucrate manual sau din materiale fine – 25 € – 80 €

– seturi complete pentru belén (căsuțe-casal, staulul Nașterii Domnului-portal, accesorii) – 30 € – 120 €

Artizanat și cadouri tradiționale

– jucării tradiționale (lemn, mecanice) – 8 € – 25 €

– instrumente muzicale mici (zambombas – mici tobe, fluiere) – 10 € – 30 €

– măști, pălării, obiecte amuzante pentru „ziua păcălelilor” (Día de los Santos Inocentes – 28 decembrie) – 5 € – 20 €

– suvenir cu temă madrilenă – 8 € – 25 €

– lumini și ghirlande pentru fațade/balcoane – 15 € – 60 €

– figurine decorative mari – 20 € – 70 €

Mercado de San Miguel, festivalul gusturilor

Dacă Plaza Mayor este, prin urmare, locul tradițiilor spirituale de Crăciun, mâncarea și băutura se găsesc din plin în piețele, restaurantele sau tavernele apropiate.

Iar punctul cel mai electrizant în materie culinară și cu o atmosferă colocvială se află la doi pași distanță, în Mercado de San Miguel, unde un festival al gusturilor se desfășoară sub cupola de sticlă a unui market elegant, el însuși cu o vechime de peste un secol.

E un furnicar cu profil de ritual urban, pentru îndeplinirea căruia pofticioșii și curioșii se amestecă printre standuri cu fructe de mare, brânzeturi, tapas, dulciuri, pește, vinuri sau bere. Un boom senzorial complet! Iar atmosfera înseamnă un zumzet necontenit al conversațiilor calde, la mesele mici reunite în mijlocul pieței sau, pur și simplu, printre tarabele îmbietoare.

Tapas și gustări tradiționale

– tapas simple (olives, pintxos pe pâine) – 3 € – 6 €/bucată

– tapas de pește (boquerones – preparat din hamsii proaspete, sardine afumate) – 1 € – 1,50 €/porție mică

– croquetas (crochete spaniole tradiționale) – 4 € – 8 €

– patatas bravas (cartofi picanți) – 7 € – 9 €

– paella / orez tradițional (porție consistentă) – 8 € – 15 €

– pifteluțe simple/marinate – 8 € – 13 € (în funcție de mărimea porției)

Fructe de mare și pește

– tapas cu bacalao (cod sărat și uscat) sau pește afumat – 1 € – 10 € (în funcție de tip și porție)

– porții mai consistente de fructe de mare (caracatiță, calamari) – 10 € – 20 €

– txaka vasca (produs tradițional basc – amestec de fructe de mare) – 5 € – 6 €

Produse gourmet

– platouri de brânzeturi locale / iberice (jamón ibérico, queso) – 4 € – 15 €

– mezeluri spaniole și delicatese – 4 € – 8 €/porție mică

– pâine artizanală / produse de brutărie – 3 € – 5 €

– deserturi locale / dulciuri / înghețată – 3 € – 6 €

Băuturi

– apă plată (330 g) – 2€ – 4€

– apă minerală (330 g) – 3 € – 5 €

– bere mică (caña) – 3 € – 6 €

– vin spaniol (pahar) – 3 € – 6 €

– vermut la draft (aperitiv tradițional) – 1,50 € – 3 €

– cocktailuri sau băuturi spirtoase – 6 € – 15 €

– limoncello spritz – 9 € – 10 €

– platou tapas + băutură – 20 € – 40 € / persoană

