8.000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare din India. Oamenii au scris testul fără mese, scaune sau saltele. Dronele au supravegheat locația pentru a menține ordinea. Deși calificarea minimă necesară era absolvirea clasei a V-a, mulți concurenți erau ingineri, absolvenți de MBA și MCA, deținători de diplome tehnice, specialiști IT.

Senatul a aprobat, luni, un proiect de lege care prevede sancțiuni pentru medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute. La prima abatere, este impusă interdicția de a profesa sau de a desfășura anumite activități medicale pentru o perioadă de la o lună până la un an. La a doua abatere, se prevede chiar retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România.

Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 4.470 de dolari pe uncie în tranzacțiile futures, iar pe piața spot a urcat la peste 4.430 de dolari. De la începutul anului, metalul galben a acumulat un avans de aproximativ 70%, arată Libertatea.ro. Argintul a atins aproape 69 de dolari pe uncie, atât pe piața futures, cât și pe cea spot – adică un salt nemaipomenit de 128% față de startul lui 2025.

16 români bine pregătiți patrulează zi de zi între două țări care au dus patru războaie în ultimii nouă ani. Un reportaj Libertatea la Misiunea Uniunii Europene în Armenia descoperă eforturile de a menține pacea în zonele de frontieră cu Azerbaidjanul. Între compatrioți o distingem pe Mihaela Gherasim, care din mai 2024 a fost numită șef adjunct al operațiunilor, una dintre cele mai importante funcții din cadrul Misiunii.

Libertatea îți dezvăluie 17 dintre cele mai pregătite rețete tradiționale de sarmale. Termenul „sarma” provine din cuvântul turcesc „sarmak”, care înseamnă „rulou” sau „pachet”, referindu-se la o învelitoare care înfăşoară o umplutură. Sarmalele au apărut la noi în secolul al XVI-lea și erau preparate din carne de vită, de porc sau de oaie, împreună cu orez, verdeață sau legume, totul rulat în foi de varză.

