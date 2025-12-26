Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunţat că a efectuat loviturile în statul Sokoto, în nord-vestul Nigeriei, la graniţa cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. Evaluarea iniţială a AFRICOM arată că „mai mulţi terorişti ISIS au fost ucişi în taberele ISIS”. Rachetele au fost lansate de pe o navă de război aflată în Golful Guineei.

Preşedintele american Donald Trump a declarat ulterior că a ordonat o „lovitură puternică şi letală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei” din cauza faptului că persecută și ucid creştini nevinovaţi.

La rândul lui, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, s-a declarat „recunoscător pentru sprijinul şi cooperarea guvernului nigerian”.

Ministerul de Externe al Nigeriei a confirmat cooperarea cu Statele Unite în lansarea unor atacuri aeriene asupra unor „ţinte teroriste” şi a reiterat angajamentul ţării de a susţine drepturile tuturor cetăţenilor, „indiferent de credinţă sau etnie”.

„Statele Unite şi Nigeria sunt pe aceeaşi lungime de undă în lupta împotriva terorismului”, a declarat pentru CNN Daniel Bwala, consilier special al preşedintelui nigerian Bola Tinubu, evocând o lovitură „limitată și țintită”.

„I-am avertizat anterior pe aceşti terorişti că, dacă nu opresc măcelărirea creştinilor, vor plăti scump, iar în această seară au plătit. Departamentul de Război a executat numeroase lovituri perfecte, aşa cum numai Statele Unite sunt capabile să o facă”, a transmis Donald Trump.

Statele Unite au lovit ținte ISIS din Nigeria Foto: Profimedia

„Sub conducerea mea, ţara noastră nu va permite terorismului islamist radical să prospere. Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră şi CRĂCIUN FERICIT tuturor, inclusiv teroriştilor morţi – şi vor fi mult mai mulţi dacă măcelărirea creştinilor continuă”, a încheiat preşedintele american, care petrece Crăciunul la reședința sa Mar-a-Lago din Palm Beach, statul Florida.

Donald Trump s-a declarat în ultimele luni îngrijorat de situaţia creştinilor din Nigeria și i-a cerut în noiembrie secretarului său al apărării „să se pregătească pentru o posibilă acţiune”, notează CNN.

