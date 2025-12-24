Conform informațiilor furnizate de ISU Iași, o persoană, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a fost rănită, însă era conștientă. Ceilalți pasageri s-au autoevacuat.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Secției Pașcani, inclusiv o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de prim ajutor (EPA) cu 8 cadre medicale și o ambulanță SAJ tip B2.

„Trei persoane au fost evaluate medical, două fiind transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Pașcani. Celelalte persoane au refuzat evaluarea medicală și transportul la unități spitalicești”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iași, locotenent-colonel Laurențiu Listar, conform datelor publicate de ISU Iași.

Echipajele au acordat prim ajutor victimelor. Victima rănită a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare, iar autoritățile investighează cauzele care au dus la producerea accidentului.

„Accident rutier, un microbuz cu 7 persoane care efectua curse internaţionale a ieşit în decor în localitatea Stroeşti (UAT Todireşti). În urma accidentului a rezultat o victimă, B aprox. 40 ani, conştient. Restul persoanelor s-au autoevacuat. Intervine 1 autospecială de stingere cu apă şi spumă, 1 echipaj de prim ajutor din cadrul Secţiei Paşcani cu 8 cadre şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean tip B2”, a mai explicat locotenent-colonel Laurențiu Listar.

