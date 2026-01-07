La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Roman, Serviciului de Ambulanță Județean și Inspectoratului de Poliție Județean.

Potrivit ISU Neamț, la sosirea echipelor de intervenție, trei persoane din două mașini erau încarcerate.

Pompierii au acționat cu echipamentele speciale pentru descarcerare, reușind să scoată dintre fiare o fetiță de 9 ani și două femei, în vârstă de 40 și 48 de ani. Acestea au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și transportate ulterior la spital.

Alte trei victime – un adolescent de 16 ani, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 45 de ani – au necesitat îngrijiri medicale și au fost, de asemenea, transportate la spital de echipajele medicale.

