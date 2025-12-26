Accident mortal la Prundu Bârgăului, în a doua zi de Crăciun

Un grav accident rutier, în care au fost implicate două mașini, s-a produs vineri dimineață, în a doua zi de Crăciun, la Prundu Bârgăului, în Bistrița-Năsăud.

În urma impactului, patru persoane au rămas încarcerate.

Potrivit ISU Bistrița Năsăud, cinci echipaje au fost direcționate la locul accidentului: un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor SMURD de la Stația de Pompieri Prundu Bârgăului, un echipaj de descarcerare și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD de la Detașamentul de Pompieri Bistrița și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.

Pompierii au descarcerat victimele, însă două persoane nu au putut fi salvate și a fost declarat decesul la fața locului. O a treia victimă a fost fost intubată și transportată de echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU SMURD Bistrița.

Filmul tragediei din Prundu Bârgăului

Potrivit timponline.ro, care a publicat o înregistrare cu momentul impactului, în accident și-au pierdut viața doi tineri, unul din Tiha Bârgăului și o fată din Mureșenii Bârgăului.

Din primele informații, un tânăr de 20 de ani din Tiha Bârgăului, în timp ce conducea o mașină dinspre Bistrița spre Vatra Dornei, într-o curbă din Prundu Bârgăului, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un autoturism condus de o tânără de 20 de ani din Mureșenii Bârgăului.

În urma impactului, șoferița și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea tragediei.

Un alt accident mortal, în care și-a pierdut viața o tânără de 22 de ani, s-a produs în seara de Crăciun, pe un drum din Dâmbovița. Mașina în care se afla fata, o Dacia Logan roșie, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului.

