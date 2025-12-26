Rusia a oferit 9 miliarde de dolari pentru centrala Akkuyu din Turcia

Centrala nucleară Akkuyu, situată în provincia Mersin, pe coasta Mediteranei, este primul proiect de acest tip din Turcia. Construcția sa a început în baza unui acord semnat în 2010, cu un buget inițial estimat la 20 de miliarde de dolari.

Capacitatea sa totală este de 4.800 de megawați. Deși inițial se aștepta ca această centrală să fie operațională în 2023, proiectul a fost amânat. Potrivit lui Bayraktar, noua finanțare va fi utilizată în perioada 2026-2027, iar pentru anul 2026 sunt preconizate investiții externe de 4-5 miliarde de dolari.

Planuri pentru viitorul energetic al Turciei

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Istanbul, Bayraktar a menționat că Turcia negociază cu companii din Coreea de Sud, China, Rusia și Statele Unite pentru dezvoltarea unor noi proiecte nucleare în Sinop și regiunea Tracia.

„Dorim să obținem cea mai competitivă ofertă”, a spus ministrul.

Pe lângă proiectele nucleare, Turcia își extinde și capacitățile de energie regenerabilă. Bayraktar a dezvăluit discuțiile cu ACWA Power din Arabia Saudită pentru dezvoltarea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 5.000 de megawați.

„Vom finaliza acordul pentru acest proiect în primul trimestru al anului 2026, pentru 2.000 de megawați în prima fază. Vorbim despre un proiect de energie solară de 2.000 de megawați; 1.000 de megawați în Sivas și 1.000 de megawați în Taseli”, a explicat oficialul.

Investiții în energie solară

Bayraktar a adăugat că sunt în desfășurare discuții și cu o altă companie din Golf pentru un proiect de energie solară și stocare.

„Costul aproximativ al investiției este între 1,5 și 2 miliarde de dolari”, a precizat el.

Planurile energetice ale Turciei includ dezvoltarea unor capacități nucleare de peste 20 de gigawați până în 2050. Pe lângă centrala Akkuyu, a doua centrală nucleară este planificată pentru coasta Mării Negre, în regiunea Sinop, iar o a treia urmează să fie construită în regiunea Tracia, în nord-vestul țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE