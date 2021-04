Accidentele prin care trec îngrijitoarele din România care călătoresc la muncă în Austria. „2 ani nu mi-am amintit nimic”

„Dacă ar fi vorbit cineva cu mine aș fi zis, chiar mie nu mi se întâmplă. Așa am gândit toate. Nu mi se întâmplă tocmai mie. Uite că tocmai mie mi s-a întâmplat. A fost fracțiunea de secundă”, povestește Angi Masek, o femeie de 44 de ani din Reșița.

Ne plimbăm prin fostul oraș industrial din vestul României, reședința județului Caraș-Severin, acum una dintre principalele surse pentru sistemul de îngrijire la domiciliu din Austria.



„Nu există bloc în care să nu găsești cel puțin 4-5 femei care merg prin Austria și chiar 1-2 bărbați”, comentează femeia despre reconversia profesională a localității.



Și Angi a lucrat ca îngrijitoare până în primăvara lui 2014, când a fost nevoită să se oprească. Reconversia ei profesională a fost determinată nu de forțele complexe ale economiei, ci de o forță mai brută. Un accident.



Înainte să o întâlnesc personal, am citit despre fosta îngrijitoare într-un raport de câteva zeci de pagini al procuraturii din Graz. Prima mențiune despre ea suna telegrafic:



„Victimă

Marlene Angi Masek

Sex: Feminin

Cetățenie: Română”



Din 58.975 de îngrijitori la domiciliu în Austria în iunie 2020, aproape jumătate erau din România: 27.841, conform datelor de la Camera de Comerț a Austriei (WKO).



Așa cum povesteam în primul episod al acestui podcast, în munca de îngrijire există un fel de triunghi format de firmele de intermediere din România, cele din Austria și firmele de transport. Primele potrivesc îngrijitoare sau îngrijitori din România cu familii din Austria, în timp ce ultimele se ocupă de transportul lucrătorilor, între România și Austria, o dată la câteva săptămâni. E un fel de navetă transnațională.



De multe ori, firmele care plasează forță de muncă se ocupă și de partea de transport. În felul ăsta, își suplimentează veniturile.



Multe dintre aceste agenții de plasare a forței de muncă condiționează oferirea unui loc de muncă de transportul cu microbuzele lor.



Motivul cel mai des invocat pentru transportul impus este siguranța. Nu a îngrijitoarelor, ci a funcționării sistemului. Firmele spun că doar în felul acesta îngrijitoarele vor ajunge la timp la pacienți.



Pentru transportul îngrijitoarelor, cel mai des sunt folosite microbuze de 8 locuri, plus locul șoferului (8+1). Autoritățile închid însă ochii.



„În mod normal nu puteți să faceți transport de persoane cu 8+1”, spune o angajată de la o agenție teritorială a Autorității Rutiere Române (ARR).



În 20 martie 2014, Angi și-a făcut bagajele pentru a merge la muncă în Graz, unde îngrijea un bătrân. Femeia avea aproape 38 de ani și făcuse până atunci câteva zeci de drumuri România – Austria.



Au rămas niște poze din seara plecării ei din Reșița. Într-una dintre imagini o vedem pe Angi, alături de alte îngrijitoare, urcându-se într-un autoturism negru, care avea atașată o remorcă ușoară.



La distanță de peste 24 de ore, fotografiile oficiale ale secției de pompieri din Graz ne arată aceeași mașină făcută țăndări.



26 de ore înainte de accident am uitat tot. De la plecarea din Reșița, de la firmă, o perioadă lungă de timp, aș putea spune aproximativ 2 ani, nu mi-am amintit nimic. Și treptat, treptat am început să îmi amintesc anumite opriri. Accidentul, în mod direct, mi-l amintesc foarte puțin. Încerc să le alung pentru că nu am nevoie de astfel de amintiri.



Angi: