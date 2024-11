„S-a rupt un grătar și am căzut într-o mașină de tocat, care mi-a tăiat piciorul”, a declarat, atunci, Silviu Prigoană.

„Avem doar vreo doi ani de muncă și voiau să-mi dea o pensie pe caz de boală, 500 de lei pe lună. Eu am stat, însă, doar trei luni în concediu medical și m-am întors”, povestea omul de afaceri.

„În cele trei luni în care am fost internat, am suferit trei operații, mi se tot cangrena piciorul. Medicii tot trebuiau să-mi taie din el. La cea de-a treia operație am avut parte și de moarte clinică”, adăuga el.

A durat cam 8 minute, după cum mi-a spus medicul anestezist. Mi-au făcut trei anestezii și abia m-au mai resuscitat.

Am deschis un centru de protezare „pentru mine”

Prigoană a spus că, după un an, și-a pus prima proteză: „Era o chestie foarte grea, din lemn“.

În 1995, el a deschis centrul de protezare, la Cernica, „cu intenția să fac proteze pentru mine. Investiția m-a costat aproape un milion de euro”.

Primul meu business l-am făcut încă de la grădiniță. Le dadeam colegilor jucării stricate pe jucării bune. Primii bani adevărați i-am făcut prin clasa a patra, când mi-am cumpărat un aparat de fotografiat. Mă costau 25 de bani materialele și eu luam 3 lei pe o poză.

Părinții l-au vrut medic sau avocat

Cu toate că parintii lui își doreau ca fiul lor să ajungă medic sau avocat, Silviu a plecat din localitatea natală, Gherla, la București, în 1991.

„Am început să car gunoi, după care am deschis o mulțime de afaceri colaterale, pentru ca piața era goală de servicii”, a explicat Prigoană.

„Dacă doreai să-ți faci o carte de vizită, nu aveai unde, așa ca a trebuit să-mi deschid o firma de cărți de vizită. Dacă doreai sa te uiți la un canal de televiziune de știri, nu era unul, așa că a trebuit să deschid o televiziune de știri, dacă doreai să asculți muzică populară, nu aveai unde, așa ca am deschis Etno TV”, mai spunea Prigoană.

Nu mi-a plăcut să învăț! Fefeleaga, o doamnă care se plimba cu o mârtoagă, Baltagul, dă-i unuia în cap, sau Miorița, unde îl ucide ungurul pe român. Toate sunt tragice. Eu sunt fan Mickey Mouse, Pif sau Popeye, unde personajul principal este cel mai tare. De aici mi se trage mentalitatea de învingător.

