Accidentul provocat marți dimineață, la Sinaia, de o șoferiță de 18 ani care și-a luat permisul de conducere săptămâna trecută și a mers la școală cu mașina are urmări mai grave decât s-a estimat inițial. Dacă în primă fază trei dintre colegii fetei au fost duși la spital cu o ambulanță, ulterior alți doi tineri au fost trimiși la spital după ce au fost evaluați din punct de vedere medical de către asistenta liceului. Fata a intrat în plin într-un grup de colegi care, mai puțin norocoși decât ea, ajung la școală cu autobuzul.

Patru dintre răniți au contuzii mai puțin grave, însă unul dintre elevii loviți de mașină scăpată de sub control are o fractura de maxilar și alte leziuni serioase.

Fata, care are permis de conducere de marțea trecută, va fi cercetată nu doar penal pentru acest accident, ci și disciplinar de către conducerea școlii, pentru că se pare că nu avea voie sa intre cu autoturismul pe aleea către unitatea de învățământ.

Directorul Colegiului Mihail Cantacuzino, Aurora Arieșan, a declarat că accidentul s-a petrecut cu 15 minute înainte de începerea programului și că a fost anunțată de către un elev despre acest lucru.

“Ne-am deplasat imediat la locul accidentului. Am acordat primul ajutor și am sunat la 112 și la Inspectoratul Școlar Județean, conform procedurii. După venirea ambulanței, doi dintre copii au fost trimiși la Ploiești, la Spitalul Județean. I-am însoțit, deoarece unul dintre ei era minor. Am păstrat legătura în permanență cu părinții victimelor, situația nu este una foarte gravă, dar este, desigur, una neplăcută. Toți cei șase copii sunt victime ale aceluiași accident”, a explicat directorul colegiului.