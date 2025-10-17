Ace Frehley, chitaristul și unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe de glam rock KISS, s-a stins din viață joi, la vârsta de 74 de ani. Artistul, renumit pentru machiajul său cosmic și chitara din care scotea fum pe scenă, a murit în Morristown, New Jersey, în urma unei căzături recente, potrivit agentului său. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută.

Familia a transmis într-un comunicat că este „complet devastată și îndurerată”, dar își va aminti mereu râsul său contagios și bunătatea pe care o oferea celor din jur.

Trupa KISS, show-uri cu flăcări, sânge fals și costume extravagante

Trupa KISS, cunoscută pentru show-urile sale spectaculoase cu flăcări, sânge fals și costume extravagante, a cucerit lumea cu piese precum „Rock and Roll All Nite” și „I Was Made for Lovin You”.

Formația originală a fost compusă din Ace Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss. Moartea lui Frehley marchează prima pierdere dintre membrii fondatori ai trupei.

Cine a fost Ace Frehley

Cunoscut sub numele de scenă „Space Ace” sau „The Spaceman”, Frehley era o prezență electrizantă pe scenă, celebru pentru efectele sale pirotehnice spectaculoase – chitare care fumegau, sclipeau și lansau artificii. „Suntem devastați de pierderea lui Ace Frehley”, au declarat Gene Simmons și Paul Stanley într-un comunicat comun. „A fost un soldat al rock-ului, esențial și de neînlocuit, în unele dintre cele mai importante momente din istoria KISS. Va rămâne pentru totdeauna parte din moștenirea noastră”.

Născut Paul Daniel Frehley la New York, într-o familie de muzicieni, a început să cânte la chitară la vârsta de 13 ani. Înainte de a se alătura trupei KISS, a cântat în formații locale și chiar a lucrat ca tehnician de scenă pentru Jimi Hendrix la doar 18 ani.

În anii 70, KISS a cunoscut o ascensiune fulminantă, vânzând zeci de milioane de albume și transformându-se într-un fenomen global. Piesa „Beth” a fost cel mai mare succes comercial al trupei în SUA, ajungând pe locul 7 în topul Billboard în 1976.

De-a lungul anilor, Frehley a avut numeroase conflicte cu colegii săi, în special cu Stanley și Simmons. A părăsit trupa în 1982, perioadă în care KISS a renunțat la machiaj, însă a revenit triumfător în anii 90 pentru un turneu de reuniune care a readus publicului imaginea și energia originală a trupei. Ultima sa despărțire de KISS a avut loc în 2002.

În 2014, KISS a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame, însă planurile pentru o reprezentație comună au fost anulate din cauza neînțelegerilor dintre membrii fondatori și noii chitariști.

Influența lui Ace Frehley a depășit granițele trupei. Stilul său a inspirat numeroase formații de glam metal din anii 80, precum Mötley Crüe și Poison, dar și trupe mai dure, ca Metallica și Pantera.

„Ace, fratele meu, nu îți pot mulțumi suficient pentru anii de muzică extraordinară, pentru festivalurile la care am cântat împreună și pentru solo-ul tău inconfundabil din «Nothing But A Good Time»”, a scris Bret Michaels, solistul trupei Poison, într-un mesaj emoționant pe Instagram.

De-a lungul anilor, Frehley a continuat să cânte atât solo, cât și alături de trupa sa, Frehleys Comet, și a avut apariții sporadice alături de KISS. Concertul din 2023 de la Madison Square Garden a fost promovat drept ultimul al trupei.

Chiar dacă Gene Simmons și Paul Stanley au declarat că nu vor mai face turnee, moștenirea KISS rămâne vie, iar figura lui Ace Frehley va fi mereu legată de una dintre cele mai spectaculoase și influente trupe din istoria rockului.

