Măsurile prevăzute, ce necesită o majoritate calificată pentru a fi aprobate în Senat, cuprind între altele încurajarea statelor să retragă armele persoanelor considerate periculoase, cerinţa verificării mai riguroase a cumpărătorilor de arme sub 21 de ani, precum şi întărirea securităţii în şcoli şi programe finanţate la nivel federal consacrate sănătăţii mintale.

„Planul nostru salvează vieţi, protejând totodată drepturile constituţionale ale americanilor care respectă legea”, a precizat într-un comunicat grupul de senatori, condus de democratul Chris Murphy şi republicanul John Cornyn.

Preşedintele Joe Biden nu a întârziat să salute aceste „progrese insuficiente, dar importante”, apreciind că, dacă va fi adoptat, va fi actul legislativ „cel mai important privind controlul armelor votat în ultimele decenii în Congres”.

I want to thank Senator Chris Murphy and the bipartisan group for their gun safety proposal. It does not do everything that I think is needed, but it reflects important steps in the right direction.



With bipartisan support, there are no excuses for delay. Lets get this done.