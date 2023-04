Acrobata a fost dusă de urgență la spital unde a murit, în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața. Oficialii chinezi au anunțat că o anchetă este în curs de desfășurare în legătură cu incidentul.

Imagini devenite virale pe rețelele sociale o arată pe acrobată căzând de la înălțime. Zhang, partenerul și soțul ei, nu a reușit să o prindă cu picioarele, așa cum era planificată acrobația.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1